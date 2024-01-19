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В Беларуси появились в продаже грибные конфеты из сухого молока

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  • 19.01.2024, 18:31
  • 1,352
В Беларуси появились в продаже грибные конфеты из сухого молока

Их выпускает могилевское предприятие.

Могилевский производитель молочной продукции компания «Бабушкина крынка» освоила выпуск конфет из сухого молока. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Новую серию сладостей назвали «Энергия молока». Линейка насчитывает пять вкусов, один из них довольно необычный: «молоко», «банан», «малина», «кокос» и «грибы».

Отмечается, что это источник белка и кальция, в составе нет сахара и жира, а содержание сухого молока составляет не менее 50%.

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