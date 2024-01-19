Как минчане встретили Крещение 3 19.01.2024, 19:09

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Фотофакт.

Трижды окунуться на Крещение в проруби — давняя народная традиция, которую ежегодно поддерживают тысячи белорусов. Обычай нравится далеко не всем священникам, врачи тоже смотрят на него скептически, но от этого ничего не меняется: люди как приседали в январской воде, так и продолжают это делать. «Онлайнер» сгонял на оборудованные в Минске купели, поговорили с человеком, который на наших глазах провел в холодной воде около семи минут, и записали несколько историй о том, что заставляет людей зимой лезть в прорубь.

«Думал, купель установят прямо на стадионе, но и здесь все классно организовали»

Виктор Цой на стадионе «Динамо» был, Prodigy — тоже, Месси с «Барселоной» приезжал, а вот массовых окунаний здесь не было никогда. Ситуацию исправили в этом году, установив в четверг — в крещенский сочельник — небольшую передвижную купель с банькой. Желающих окунуться в новой локации оказалось достаточно.

Мужчины переодевались в надувной раздевалке, потом трусцой подбегали к купели, напоминающей бак с водой, быстренько окунались, крестились перед иконой и шли греться в баню. На обратном пути мы остановили парня в плавках с надписью Boss. Им оказался блогер портала Slivki.by Вадим Витковский.

— Когда мы [с товарищами] ехали, мне захотелось спать, и я сказал: «Надо окунуться, чтобы сон перебить». Вот и окунулся, — смеется Вадим. — Шучу. Для меня окунание уже становится традицией: я, наверное, раз в четвертый это делаю.

Как только узнал, что купель будет на «Динамо», решил приехать сюда.

Правда, думал, что она будет прямо на стадионе, но, на самом деле, здесь все классно организовали. Как вода? Холодная. Да как и на озере, наверное.

Отпустив Вадима, мы пошли гулять дальше. Около купели, кстати, организовали небольшой фуд-корт. Пока другие закаляют себя в холодной воде, здесь можно съесть шашлык, блин и выпить горячего глинтвейна. Отличная альтернатива для тех, кого бросает в дрожь только от одного вида моржей.

У надувной раздевалки встречаем Даниила. Парень объясняет, что пришел к купели ради того, чтобы проверить себя. В итоге остался всем доволен и теперь уверен, что будет продолжать окунаться. За здоровье он не переживает: в прошлом Даниил активно занимался плаванием и прыжками в воду и закаляется с самого детства.

«Холода в воде не чувствуешь — только приятность»

Оставив «Динамо», едем дальше. Купель на Цнянском водохранилище — еще одна популярная точка. Как рассказал нам один из спасателей, к восьми вечера здесь успели окунуться более 100 человек. На наших глазах образовался даже «паровозик», и людям приходилось ждать своей очереди.

Первым к нам вышел Юрий. Мужчина уже давно в команде окунальщиков, а начиналось все с обычного предложения директора. Можно было отказаться, но наш герой поступил иначе. Теперь ездит к купели каждый год.

— Мой директор когда-то сказал: «Ребята, сегодня ведь Крещение — поехали окунемся, если кто хочет». Решил приобщиться. Пусть все посты я не соблюдаю, но в бога все равно верю и по праздникам в церковь хожу. Окунувшись, я даже почувствовал себя как-то лучше, мне понравилось, — говорит Юрий. — С тех пор прошло лет 12. Директор ездить уже перестал, а я делаю это каждый год. И в минус 19, и в плюс 3 с дождем — разницы для меня нет. Чувствую себя отлично.

— Врачи говорят, что такие опыты могут ударить по здоровью.

— Могут, но главное ведь не употреблять никакого спиртного, подготовиться, и тогда все будет хорошо. Лично я за свое здоровье не боюсь.

В отличие от «Динамо», окунуться в купели на Цнянке пришло много женщин. Причем многие шли компаниями, с группами поддержки. Некоторые, правда, просили, чтобы их не фотографировали, другие же, наоборот, спокойно шли на контакт и соглашались пообщаться.

— Для меня это в первую очередь духовное очищение, — считает Александра, пришедшая на Цнянку с друзьями. — Сокровенный обряд, который помогает вспомнить о том, какими мы должны быть, очиститься и телом, и душой, зарядиться энергией на весь последующий год.

— А вот не все священники считают, что это очищение. Говорят, что это в первую очередь народный обряд, — обращаюсь к собеседнице.

— Для кого-то это народный обычай, для других — хайп, повод выложить картинку в соцсетях. А для меня [эта традиция] имеет глубокий смысл. Для окунания должна быть внутренняя готовность. Когда ты доверяешь вселенной, миру и сам относишься к нему с добром, то к тебе все возвращается. Мне сейчас абсолютно не холодно. И это при том, что я очень сильная мерзлячка, дома хожу в теплых носках.

Здесь по-другому. Сейчас святое время. И когда идешь с чистыми мыслями, то тебе и дается больше. И я всегда после окунания чувствовала себя хорошо, поскольку понимала, для чего я это делаю.

Для некоторых женщин, пришедших на Цнянку, это погружение в купель стало дебютным. Как, к примеру, для Людмилы: она впервые окунулась в 59 лет.

— Вы знаете, я никогда не ходила [на окунание], хотя всегда относилась к этому положительно. В этом ничего плохого нет. Кто-то верит в пользу по религиозным соображениям, ну а я пришла немножко закалиться, испытать себя и почувствовать приятность, как после бани, — рассказывает собеседница. — Пришла сюда вместе с братом. Ему в прошлом году очень понравилось, и я решила, что в этом сама хочу попробовать. В итоге окунулась. Чувствую удовлетворение собой и приятную теплоту. Буду теперь осмысливать произошедшее.

Больше всех в этот день нас с фотографом поразил минчанин Сергей. Сначала в купели побывали двое его сыновей (причем он уверял, что исключительно по их собственному желанию), а затем и сам спустился в прорубь. Наверх он не поднимался около семи минут, чем удивил присутствующих.

— Три секунды — и надо же выходить, а то все, смерть будет, — прокомментировал мужичок и начал снимать Сергея на телефон.

Как оказалось, мужчина практикует закаливание и раз в неделю принимает холодные ванны.

— Сейчас я чувствую себя нормально, но через некоторое время будет ощущаться охлаждение, и обязательно нужно будет выпить тепленький чаек, — выбравшись из купели, говорит мужчина. — А в воде я чувствовал себя теплее. Там первые 30 секунд сильно сковывает тело, а потом уже расслабляешься, и ты стоишь, как будто в обычной воде. Что я в данный момент испытываю? Рад празднику и тому, что рядом со мной мои дети. Все здорово.

Ну а одним из самых веселых оказался мужчина по имени Владимир. Выйдя из воды, он первым делом сообщил другу, что ради купели сбежал с больничного.

— Как же так вышло? — уточняю у мужчины, укутавшегося в халат.

— Вот так и случилось. Здоровье дороже. Совместимо ли оно с купелью? А у кого спросить? Бог знаков мне не подает, а у терапевта рабочий день уже закончился. Проверить можно только на практике.

Владимир закаливается уже 19 лет. Впервые окунулся тоже на Цнянке — полез в холодную воду из-за спора с товарищами. После этого он почувствовал, как вода на коже высыхает, а жар растекается по всему телу.

— Это было чувство эйфории, забыть которое просто невозможно. С тех пор мы купались в совершенно разную температуру — даже в минус 22 окунались в Логойске. Холод не чувствуется абсолютно — только приятность.

«Искупнулась из-за симпатичного молодого человека»

Напоследок мы заехали на Комсомольское озеро — к спасательной станции, расположенной неподалеку от Дворца детей и молодежи. На часах было уже больше девяти вечера, но поток людей не уменьшался.

Практически все были с группой поддержки. Пока одни давали нырца, другие фотографировали или ждали своей очереди.

Так мы дождались появления Татьяны. На эффектную девушку с татуировкой на плече сразу устремились объективы фотографов.

— Я уже 15 лет, с девятого класса, не пропускаю ни одного Крещения. Подтолкнул меня к этому мой хороший друг, который больше не ныряет, а я продолжаю. Не могу сказать, что я сильно верующий человек, но по жизни придерживаюсь определенных правил. И одно из них — окунуться в прорубь.

Врачи отговаривают нырять в прорубь? А я никогда не болею. Возможно, это связано с окунанием, хотя я увлекаюсь и спортом: являюсь мастером спорта по армрестлингу, занималась легкой атлетикой. Поэтому я сильна телом и духом.

О здоровье мы поговорили и с Ильей. У парня на этот счет есть свое мнение.

— Если нет противопоказаний, не нарушена сосудистая система, если не бухать, как это делают многие, растираться, подготовиться, тепло одеться, то проблем не будет, и все пойдет во благо, — считает молодой человек. — Я себя не готовлю. Просто не надо злоупотреблять ничем в этот день или накануне. Если ты тепло оденешься и хорошенько разотрешь себя, этого будет достаточно.

Большинство энергично спускались в купель, окунались, делали фото на память и быстро шли в раздевалку. Но вот Александре, как показалось, спуститься в воду было сложнее всех.

— Это мой первый раз, и это все он, — говорит девушка и показывает на парня, с которым пришла на Комсомольское озеро. — Мы с Артемом общались виртуально. Он спонтанно написал, что идет купаться и ему нужна компания. Ну как купаться? Нырять! Я согласилась. Хотя не рассчитывала, что полезу туда, на всякий случай купальник взяла. А потом подумала: раз он смог, то почему бы и мне не попробовать?

Я когда-то уже пробовала, но спустилась лишь до колена. Однако здесь не все так страшно: купель оборудована, рядом стоит машина скорой помощи, что очень успокаивает нервную систему, особенно женскую. Так что все было спокойно. Вы, наверное, хотите услышать, пойду ли я еще? Если меня позовет с собой симпатичный молодой человек, такой, как этот, то я просто побегу.