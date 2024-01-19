«Построили баню за $5 тысяч — и понеслось» 19.01.2024, 19:20

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История семейного бизнеса в деревне.

Любовь к бане у Виктора Ченцова была всегда — в основном как приятное воспоминание из детства и способ расслабиться. Но оказалось, что это можно превратить в дело жизни. Так появился проект «Хутор здоровья», где, как шутит основатель, «не парят мозги, а парят в банях», пишет Onliner.by.

«Мужик, надо потерпеть»

— Баня может сочетать в себе все понятия: и бизнес, и здоровье, и удовольствие, и приятное времяпровождение, — ведет нас Виктор в свои владения.

Начиналось все задолго до формальной регистрации своей агроусадьбы с банным комплексом. В детстве Виктор часто бывал в деревне у дедушки с бабушкой, там ходили в лес по грибы и ягоды, делали веники и ходили париться.

— Дедушка приучил к осознанной бане, когда тебе комфортно. Не тогда, когда сидишь и ждешь, «ты же мужик, надо потерпеть», — смеется Виктор. У него философия такая: должно быть комфортно, на здоровье и в удовольствие.

Когда подыскивали участок, думали о той деревне из детства, но там не было уединенного уголка. В итоге подходящее место нашлось в Дзержинском районе, примерно в 55 километрах от Минска.

— Деревня полностью находится в лесу. С каждой стороны минимум 5 километров леса, спокойно, необычайная тишина — раньше не приходилось сталкиваться с таким местом. Здесь жизнь замедляется и все идет по-другому, — задумывается Виктор.

Сначала на участке наводили порядок, потом начали строить дом, и пришло осознание, что без бани никак. Из старого сарая стали лепить временную баню.

Со временем банный комплекс разрастался, помогали профессионалы.

Стало понятно, что хочется звать сюда не только друзей и знакомых, но и всех людей, которые любят париться. Решили зарегистрировать агроусадьбу.

«Какая еще усадьба про здоровье?»

— Когда спросили, как будет называться место, говорю: «Хутор здоровья». Мы же спортсмены, у нас все про здоровье. Люди шутили: «Какая усадьба про здоровье? Агроусадьба — это водка, селедка, чарка, шкварка».

Но у Виктора в планах были более размеренный отдых и погружение в банную культуру: ретриты, мастер-классы, семинары. В его жизни всегда присутствовал спорт, и баня обычно была способом восстановиться после нагрузки на тренировках. Но его клиенты — самые разные люди, не только спортсмены. Приезжают даже те, у кого есть своя баня, — и тоже узнают что-то новое для себя.

— Папа переехал сюда и начал топить баню. Мы шутили: «Топит человек, который проработал 20 лет в литейке на тракторном заводе, — поверьте, все будет хорошо и мощно».

Если с опытом банщиков проблем не было, то настоящей болью оказались самые простые веники.

— Казалось бы, мы находимся в лесу, много лиственных пород, но доходило до того, что заказывали веники в Сыктывкаре, Брянске, потому что в Беларуси банная культура развита по-своему, мало кто хочет переобучаться, перепрофилироваться.

Вот вязал мой дед веники так — значит, и я буду так делать. А для профессионального парильщика это не всегда подходит. Так мы организовали собственное производство.

Кто может зарабатывать на бане?

Для Ченцовых баня стала семейным делом, в которое они однажды поверили и несколько лет шли к этому. Совет от Виктора для тех, кто тоже раздумывает об этом: искать себя, заниматься делом, которое нравится и с детства доставляет хорошие эмоции.

— Если у вас есть бабушкин домик в деревне с банькой и вы хотите вкладывать в это место свою любовь и силы, с этой душевности и нужно начинать.

У нас появляется довольно много хороших мастеров, но парить особо негде. Потому что ребята привыкли строить как раньше: сауна, бассейн, бильярд. Но гостю, который хочет приехать к бабушке в деревню, получить эти триггерные эмоции, полежать на сеновале, съесть что-то из русской печи — не нужно лакшери, ему нужна душевность.

Что по деньгам?

— Когда строили первую баню по-черному, мы были максимально инициативны и хотели делать все сами, так что потребовалось минимум финансов. Нашли готовый сруб, который стоил где-то 2,5 тыс. долларов в эквиваленте, залили фундамент. Себестоимость вышла порядка 5 тыс. долларов.

30% стоимости банной программы — это расходные составляющие (дрова, веники, чай, сухофрукты, печеньки). Это базовый минимум для гостя.

На окупаемость можно рассчитывать примерно на второй-третий год, прикидывает Виктор.

— У нас были свои трудности, исходя из того, что мы не сильно опытные строители. Не всегда было достаточно финансов, чтобы те или иные моменты сделать. Но самое главное — желание действовать, что-то переделывать и адаптировать.

Это дело популяризирует любовь к деревне и бане. Если мои дети так же будут любить лес, речку и деревню, как я, будет приятно.