Помощник машиниста осматривал поезд Гомель — Минск после срабатывания устройства контроля 3 19.01.2024, 19:34

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Его забрали в милицию.

Поезд бизнес-класса Гомель — Минск № 747 14 января прибыл в пункт назначения с опозданием из-за того, что помощника машиниста забрали в милицию, когда он осматривал состав после срабатывания устройства контроля. Об этом происшествии сообщило Сообщество железнодорожников Беларуси.

Отмечается, что инцидент произошел на станции Бобруйск. Задержка по отправлению оттуда в итоге составила 30 минут, но в последствии в пути следования локомотивная бригада приняла меры по сокращению опоздания, в результате состав прибыл на конечную станцию с отставанием от графика на 15 минут.

По данным железнодорожников, поезд «Штадлер» в соответствии с графиком отправился в 11.02 из Гомеля и должен был прибыть в столицу в 14.08. После проследования расположенного на перегоне Березина — Бобруйск устройства контроля схода и волочения деталей подвижного состава (УКСПС) локомотивная бригада получила по радиосвязи от дежурного по станции Бобруйск информацию о срабатывании этого устройства.

В соответствии с регламентом нужно было остановить поезд и осмотреть, чтобы выявить отклонения (есть ли что-либо выступающее за нижний контур габарита подвижного состава выше установленной нормы). Сообщение было получено уже при фактическом нахождении на станции Бобруйск, поэтому было решено осмотреть состав прямо во время стоянки у пассажирской платформы.

Помощник машиниста вышел из кабины и начал проверку поезда с двух сторон. В этот момент к нему подошли сотрудники милиции и потребовали объяснений, кто он такой и чем он занимается, находясь на путях.

Отмечается, что мужчина был в железнодорожной форме, к тому же, все объяснил милиции, но его все равно забрали в отделение. При этом милиционеры даже не подошли к машинисту, чтобы проверить полученную от его помощника информацию.

После того, как помощника машиниста привели в милицейский пункт и проверили личность и место работы, его отпустили.

Однако из-за этого инцидента сотни пассажиров приехали в Минск с опозданием.