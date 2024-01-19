Стала известна новая дата, когда белоруску должны запустить в космос 5 19.01.2024, 19:56

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Марина Василевская

Первоначально полет был запланирован на осень 2023 года.

Российская государственная корпорация «Роскосмос» объявила новую дату старта космического корабля «Союз МС-25». 21 марта на орбиту должен отправиться экипаж из трех человек: космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий (уроженец Беларуси), белоруска Марина Василевская и астронавт NASA (США) Трейси Дайсон.

Первоначально полет был запланирован на осень 2023 года, но впоследствии его перенесли на весну 2024 года «из-за нештатной ситуации». Предварительно начало экспедиции назначалось на 13 марта.

Планируется, что полет Марины Василевской и Олега Новицкого продлится 12 суток: они вернутся на Землю на «Союзе МС-24», который сейчас пристыкован к МКС, вместе с американкой Лорел О'Хара.

Марина Василевская, которую выбрали для полета на МКС, с 2017 года работает бортпроводницей в авиакомпании «Белавиа». В декабре 2022 года она успешно прошла испытания на центрифуге, где перенесла восьмикратную перегрузку.