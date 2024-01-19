Европейские законодатели призвали США «проснуться» и помочь Украине 1 19.01.2024, 20:10

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В США с осени не могут согласовать выделение Украине $60 млрд.

На этой неделе Вашингтон посетили представители европейских органов законодательной власти. Они призвали демократов и республиканцев в конгрессе США одобрить военную помощь Украине и предупредили, что если этого не произойдет, страны Европы не смогут поддержать Соединенные Штаты в случае потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня, сообщает The Hill.

В делегацию вошли председатели комитетов по иностранным делам из шести стран Европы, в том числе Чехии, Испании, Франции и Литвы, а также Канады. Они встретились с сенатором Тимом Кейном (демократ от Вирджинии) и членами палаты представителей Майком Тернером (республиканец от Огайо), Марио Диасом-Балартой (республиканец от Флориды), Майком Роджерсом (республиканец от Алабамы) и другими.

Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кернс заявила о необходимости подать США «сигнал тревоги». «Если Тайвань будет захвачен, США должны будут возглавить [борьбу с Китаем] вместе с Японией, Кореей и Австралией, а нам в Европе придется сосредоточиться на Украине; мы вынуждены будем развернуться и сказать США: мы не можем дать вам того, что вам нужно для поддержки Тайваня», — сказала она.

Кернс призвала демократов «задействовать мускулы, не отсиживаться» и не позволить республиканцам определять политику конгресса. Страны Европы, хотя тоже имеют обязательства перед Украиной в области безопасности, признают, что не способны будут заменить помощь США, пишет The Hill.

Председатель комитета по иностранным делам в парламенте Литвы Жигимантас Павильонис в свою очередь заявил, что на то, чтобы «разбудить Вашингтон», уходит 80% энергии. «На то, чтобы разбудить Вашингтон, нужны годы, пожалуйста, ребята, просыпайтесь!» — призвал он.

Как пишет издание, делегаты остались уверены, что в итоге американские законодатели договорятся о помощи Украине. Конгрессмены не могут решить этот вопрос с осени 2023 года. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд; республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.

«Ни один республиканец, с которым мы встретились, не сказал нам, что денег для Украины нет. Ни один республиканец не заявил, что обсуждает сокращение объемов помощи Украине», — заявила Кернс.

По ее словам, европейские законодатели общались в том числе с конгрессменами, которые «никогда не хотели бы больше слышать слово «Украина».