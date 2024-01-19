«Доброном» предлагает космическую зарплату комплектовщикам 1 19.01.2024, 20:23

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В чем подвох?

По данным Белстата, в 2023 году средняя зарплата в Беларуси до вычета налогов составила около 1970 рублей. Найти работу с такой оплатой труда крайне сложно, особенно если нет профильного образования.

Проглядывая один из сайтов для поиска работы, журналисты «Еврорадио» наткнулись на действительно заманчивую вакансию. ЗАО «Доброном» ищет комплектовщика и предлагает (внимание!) от 2900 до 5400 рублей. Несмотря на то, что сумма указана до вычета налогов, это всё равно огромные деньги. Кто-то и вовсе назовет их немыслимыми для нашей страны.

Вдобавок к хорошему заработку компания предлагает удобный график — 2/2/4, включая ночные смены, комфортные условия труда, официальное трудоустройство и даже проживание в комфортабельном доме.

Образование и опыт работы не имеют значения. От кандидата требуется лишь быть ответственным, порядочным и внимательным.

Казалось бы, работа мечты, но в чём подвох? Мы решили выяснить, что стоит за этим щедрым предложением у экспертов.

Не что иное как замануха

Экономист Валентин Соколовский называет основной проблемой сетевых магазинов в 2024 году недостаток линейного персонала. Это относится и к кассирам, и к грузчикам и к комплектовщикам.

— В последние годы произошел большой отток рабочих рук за границу, причем необязательно в Европу. Многие белорусы едут работать вахтами в Россию, поскольку это проще, а иногда и выгоднее. Кроме этого, многие специалисты уходят в сферу онлайн-торговли.

Эксперт отмечает, что данная вакансия — не что иное как «замануха», поскольку, во-первых, от обещанной зарплаты еще нужно отнять налоги, а во-вторых, далеко не каждый человек сможет занять эту должность.

— Такое место способен освоить реально опытный и квалифицированный руководитель. Человек со средним образованием или, например, после срочной службы вряд ли сможет туда устроиться и зарабатывать такие деньги.

Да, эта зарплата кажется большой для одного человека, но с точки зрения компании она полностью оправдана. Комплектовщик занимается сбором определенного количества и перечня товаров для небольших магазинов, посылающих заявку на логистический комплекс. Он собирает их в один заказ и отправляет в магазин.

Работа крайне ответственная: к убыткам может привести любая ошибка в заявке. Если комплектовщика нет, то магазин остается без товаров, а это очень невыгодно для компании. Поэтому проще найти ответственного человека с опытом и платить ему хорошие деньги, чтобы процесс не останавливался.

По мнению Соколовского, для «Добронома» такой человек намного актуальнее, чем, например, для «Короны», поскольку их фокус — это мелкие точки с небольшим товарооборотом. И здесь важно следить за точным количеством товара, отправляемых в магазин: составить всё по списку и не «накосячить».

— Это то, о чём говорят все эксперты: из страны уехали не только врачи и айтишники, но и «синие воротнички». В этих условиях компаниям розничной торговли приходится конкурировать за рабочие руки, в том числе повышая потенциальным работникам оплату труда, — резюмировал экономист.

Скорее, это единичный процесс на микроуровне

Экономистка центра BEROC Анастасия Лузгина считает, что зарплаты «Доброноме» и правда выше, чем предлагают конкуренты, но незначительно. Она также обращает внимание на разные условия труда у конкурентов.

— Например, на ту же вакансию в сети «Евроопт» предлагается рабочий день с 7 до 16, «Доброном» предлагает примерно то же самое, но с ночными сменами, которые оплачиваются дороже.

Более привлекательную зарплату в сети «Доброном» Лузгина связывает и с возможным дефицитом рабочих рук.

— Сеть достаточно активно развивается, и с учётом нехватки кадров по стране вполне понятно, почему заработная плата растёт. Вряд ли это какой-то серьёзный перекос рынка. Скорее, это единичный процесс на микроуровне. Сегодня множество компаний розничных сетей, в их числе «Доброном» и «Евроопт», предлагает ряд вакансий с примерно одинаковыми зарплатами.

Экспертка отмечает, что дефицит кадров наблюдается в ряде отраслей экономики Беларуси.

— Мы видели, как на протяжении всего 2023 года вследствие мягкой экономической политики в стране повышались зарплаты, и это напрямую связано с банальным отсутствием кадров. Если имеется дефицит ресурсов — значит, идет повышение их стоимости. То же самое происходит с «Доброномом» и их зарплатами для комплектовщиков, — подытожила Анастасия.