С начала войны не менее 2,5 тысячи ученых порвали связи с РФ 19.01.2024, 20:52

Чаще всего РФ покидают молодые ученые и сотрудники московских вузов.

Согласно исследованию издания «Новая газета — Европа», за почти два года полномасштабной войны РФ против Украины связи со своей страной порвали не менее 2,5 тысячи российских ученых. Кроме того, иностранные исследователи стали гораздо реже приезжать в Россию для работы, говорится в опубликованном в четверг, 18 января, материале.

Журналисты отмечают, что покидать свою страну ведущие ученые начали сразу после начала войны, но реальный масштаб оттока научных кадров оценить сложно. Для исследования были проанализированы данные базы ORCID, которая объединяет информацию о 20 млн ученых по всему миру и распространена в том числе в России. Регистрация в ORCID была обязательна для публикующихся сотрудников крупных вузов РФ.

В 2023 году в ORCID числились более 130 тысяч ученых, которые указали хотя бы одно место работы, связанное с Россией. При этом в 2012-2021 годах доля научных работников, сменивших место работы с российского на иностранное, держалась на уровне 10 процентов, а в 2022 году данный показатель возрос до 30 процентов. «Новая газета — Европа» взяла за основу эти данные и добавила к ним ученых, уволившихся из российских вузов и научных организаций, а также добавивших в профиль другую страну без указания места работы, сделав поправку на время обновления данных в профилях. "В сумме, по консервативным оценкам, мы получаем 2500 уехавших ученых», - отмечает издание.

В качестве мотивов один из собеседников «Новой газеты» назвал не только угрозу репрессий, но и препятствия для научной деятельности в условиях санкций, отсутствия необходимого научного сотрудничества и возможностей публиковаться в западных научных журналах. После начала войны РФ была исключена из большого числа международных исследовательских проектов, имена российских ученых исключались из статей коллективов Большого адронного коллайдера, а иностранные организации запрещали сотрудничество с учеными из госинститутов РФ. «Аффилиация с российской организацией стала токсичной», - пишет далее «Новая газета».

Как указывается в исследовании, чаще всего Россию покидают молодые ученые. Кроме того, наибольшая доля покинувших РФ (23 процента) приходится на московские вузы, в том числе, ВШЭ, МГУ, Сколково и МФТИ.