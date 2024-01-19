Православного священника из Беларуси отправляют на целый год в необычную командировку 19.01.2024, 20:59

Открывать приход в Португалии.

Белорусского священника Владимира Коляду и его жену, матушку Ксению, из деревни Жировичи отправляют в необычную командировку на целый год: супруги будут организовывать православный приход на Азорских островах в Португалии. Их работа там начнется уже через пару дней. Об этом Ксения рассказала в Instagram, передает «Зеркало».

Командировку на Азоры семье предложили больше полугода назад. По словам Ксении, причина в том, что «сейчас в Европе очень много русскоговорящих людей и нужны священники». Супруги согласились, хотя вся поездка полностью за их счет. Шесть месяцев они готовили документы для переезда, а 4 января получили визы. На Азорские острова семья едет вместе с детьми — их у пары пятеро.

— Сказали бы мне год назад — не поверила бы! — делится Ксения. — Все Святки будем в процессе переезда на Азорские острова… Пишу и не верю своим глазам. 15 [января] едем в Варшаву, 17-го летим в Лиссабон, а 21-го, вероятно, на острова.

В Лиссабоне, рассказывает Владимир, будет встреча священников «со всех дальних уголков португальской епархии». Потом семья поедет на Азоры, но жилья у них там пока нет. Ксения делится, что отъезд тяжело воспринимают и дети, и она сама. Снимая отъезд, женщина говорит на камеру в слезах.

— Пишу и плачу… 16,5 года жизни в Святом месте. Неужели завтра мы уедем в совершенно другой мир? Что нас ждет? Вернемся ли? Как устроимся? Нужны ли мы там? Правильный ли это поступок? На эти вопросы нет ответа. Время покажет, — написала она 16 января. — Жировичи. Мой мир. Моя душа. Мое сердце. Благодарю Бога за милость быть тут и за каждый прожитый тут день. Это были самые счастливые годы моей жизни под покровом Богородицы! Ну что же, до новых встреч.

Вчера, 18 января, семья уже прилетела в Лиссабон. Там их встретил португальский священник владыка Петр и помог сделать сим-карты, снять машину и жилье на несколько дней. Уже 20-го числа они отправятся на Азоры, где проведут следующий год.