Белорусская футболистка стала одноклубницей бразильской звезды Неймара 19.01.2024, 21:13

Анастасия Линник

Анастасия Линник подписала контракт с женской командой «Аль-Хилаль».

Белорусская футболистка Анастасия Линник стала одноклубницей бразильца Неймара. Она подписала контракт с женской командой «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Он действует до конца сезона в этой стране — апреля 2024-го, передает «Еврорадио».

Линник — полузащитница сборной Беларуси. В последние годы она выступала за «Динамо-БГУФК».

Мужской «Аль-Хилаль» более известен. В нем играет немало известных в мире игроков. Неймар перешел в него в 2023-м. Теперь он залечивает травму.