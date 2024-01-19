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Белорусская футболистка стала одноклубницей бразильской звезды Неймара

  • 19.01.2024, 21:13
Белорусская футболистка стала одноклубницей бразильской звезды Неймара
Анастасия Линник

Анастасия Линник подписала контракт с женской командой «Аль-Хилаль».

Белорусская футболистка Анастасия Линник стала одноклубницей бразильца Неймара. Она подписала контракт с женской командой «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Он действует до конца сезона в этой стране — апреля 2024-го, передает «Еврорадио».

Линник — полузащитница сборной Беларуси. В последние годы она выступала за «Динамо-БГУФК».

Мужской «Аль-Хилаль» более известен. В нем играет немало известных в мире игроков. Неймар перешел в него в 2023-м. Теперь он залечивает травму.

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