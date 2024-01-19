Мошенники «развели» минчанку на 2500 рублей 19.01.2024, 21:42

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На этот раз работал «сотрудник таможни».

Минчанка отправила мошенниками 2500 тысячи рублей, чтобы забрать с таможни «подарок» от иностранца, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась минчанка, которая перевела на счет аферистов около 2500 рублей. Женщина рассказала, что переписывалась в мессенджере с иностранцем, который в знак внимания выслал ей ценный подарок. Позже заявительнице пришло сообщение от якобы сотрудника таможни, который подтвердил прибытие из-за границы посылки с 10 000 долларов.

«Таможенник» озвучил условие: для того, чтобы забрать бандероль, женщине необходимо задекларировать подаренные деньги.

Минчанка поверила и перевела на указанный счет «пошлину» в сумме около 2500 белорусских рублей. После этого потерпевшую попросили сделать еще один платеж. Это показалось ей подозрительным — она обратилась в милицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.