В Мюнхене простились с Францем Беккенбауэром 19.01.2024, 21:54

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Франц Беккенбауэр

На прощание с легендарным немецким футболистом пришли 20 тысяч человек, а с речью выступил президент ФРГ.

В Мюнхене в пятницу, 19 января, прошла церемония прощания с легендарным немецким футболистом Францем Беккенбауэром, умершим в возрасте 78 лет. На церемонии, прошедшей на стадионе футбольного клуба «Бавария», собрались 20 тысяч человек, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW.

«Мы не просто прощаемся с футболистом мирового уровня. Мы прощаемся с великим человеком», - подчеркнул в своей речи Штайнмайер, назвав Беккенбауэра образцом для подражания и «счастливым событиям для нас всех».

«Никто не может по-настоящему оценить, насколько положительно Франц Беккенбауэр повлиял на нашу страну и сколько симпатии он принес нам во всем мире. Он оказал услугу Германии. И он подарил этой стране не только футбольную летнюю сказку, но и новый, дружелюбный взгляд на себя, мы этого не забудем», - сказал президент ФРГ, отсылая к Чемпионату мира по футболу в Германии в 2006 году.

В церемонии приняли участие в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, президент футбольного клуба «Бавария» Герберт Хайнер, действующие и прошлые игроки сборной Германии вместе с тренерами, президенты Бундеслиги, ФИФА и УЕФА.

Один из лучших защитников в истории футбола

Франц Беккенбауэр считается одним из лучших защитников XX века. Основную часть карьеры он провел в мюнхенской «Баварии». Он сыграл в бундеслиге более 400 матчей, свыше 100 - в составе германской сборной.

Беккенбауэр дважды выигрывал чемпионат мира по футболу: в первый раз в 1974 году — как игрок, во второй в 1990 году — как тренер. Кроме того, он дважды становился обладателем «Золотого мяча», и трижды — Кубка европейских чемпионов. Футболистом года в ФРГ Франц Беккенбауэр признавался четырежды. C 1994 по 2009 годы Беккенбауэр был президентом клуба «Бавария». Он был также главой оргкомитета ЧМ-2006 по футболу в Германии.