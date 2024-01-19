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Лосиха и лосенок гуляли по трассе в Хойникском районе

  • 19.01.2024, 22:39
Лосиха и лосенок гуляли по трассе в Хойникском районе

Видеофакт.

Лосиха и лосенок были замечены гуляющими по трассе в Хойникском районе. Видео удалось снять директору Хойникского лесхоза Александру Дегтярику, оно опубликовано в телеграм-канале лесхоза.

Сообщается, что неожиданных гостей он заметил по пути в деревню Партизанская.

На кадрах видно, что животные, услышав звук приближающегося автомобиля, сначала свернули на обочину. В этот момент директор лесхоза попросил водителя ехать потихонечку, чтобы не напугать лосей.

Когда машина приблизилась к животным, они убежали в лес.

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