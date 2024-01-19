Суд Ошмянского района приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы 19.01.2024, 22:49

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За что?

Суд Ошмянского района приговорил 58-летнего иностранного гражданина к 15 годам лишения свободы за контрабанду гашиша, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина приобрел спрессованные смолистые вещества растительного происхождения в виде плиток массой более 30 кг, которые, согласно заключению эксперта, являлись опасным наркотическим средством — гашишем. Эти плитки он разместил в топливном баке Peugeot 607 и перевез их на территорию Беларуси через пункт пропуска «Лоша».

Мужчину судили по ч. 3 ст. 328 и ч. 2 ст. 328−1 УК. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 250 базовых величин (9250 рублей).

Суд также применил специальную конфискацию в отношении средства совершения преступления — в собственность государства безвозмездно изъят принадлежавший иностранному гражданину Peugeot.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее в Государственном таможенном комитете сообщали о том, что 34 кг гашиша на Peugeot 607 через пункт пропуска «Лоша» намеревался ввезти на территорию Беларуси 48-летний россиянин.