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Французский теннисист раскрыл секрет своего прогресса в 35 лет

  • 19.01.2024, 22:52
Французский теннисист раскрыл секрет своего прогресса в 35 лет

Секрет вас удивит.

35-летний французский теннисист Адриан Маннарино в пяти сетах победил американца Бена Шелтона и вышел в 1/8 финала Australian Open.

После матча журналист поинтересовался у теннисиста, как ему удается с возрастом играть все лучше и лучше.

«Я начал пить текилу», — ответил Маннарино, чем повеселил публику.

Адриан Маннарино занимает 19 место в рейтинге ATP. Это самая высокая позиция в его карьере.

В 1/8 финала соперником Маннарино будет самый титулованный теннисист в истории серб Новак Джокович.

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