Французский теннисист раскрыл секрет своего прогресса в 35 лет 19.01.2024, 22:52

Секрет вас удивит.

35-летний французский теннисист Адриан Маннарино в пяти сетах победил американца Бена Шелтона и вышел в 1/8 финала Australian Open.

После матча журналист поинтересовался у теннисиста, как ему удается с возрастом играть все лучше и лучше.

«Я начал пить текилу», — ответил Маннарино, чем повеселил публику.

Mannarino was asked what his secret is to getting better with age when he’s supposed to be ‘too old’:



Adrian: “I started tequila” 💀



This guy is a legend. pic.twitter.com/LH32B7q6zI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2024

Адриан Маннарино занимает 19 место в рейтинге ATP. Это самая высокая позиция в его карьере.

В 1/8 финала соперником Маннарино будет самый титулованный теннисист в истории серб Новак Джокович.