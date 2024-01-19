Французский теннисист раскрыл секрет своего прогресса в 35 лет
- 19.01.2024, 22:52
Секрет вас удивит.
35-летний французский теннисист Адриан Маннарино в пяти сетах победил американца Бена Шелтона и вышел в 1/8 финала Australian Open.
После матча журналист поинтересовался у теннисиста, как ему удается с возрастом играть все лучше и лучше.
«Я начал пить текилу», — ответил Маннарино, чем повеселил публику.
Mannarino was asked what his secret is to getting better with age when he’s supposed to be ‘too old’:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2024
Adrian: “I started tequila” 💀
This guy is a legend. pic.twitter.com/LH32B7q6zI
Адриан Маннарино занимает 19 место в рейтинге ATP. Это самая высокая позиция в его карьере.
В 1/8 финала соперником Маннарино будет самый титулованный теннисист в истории серб Новак Джокович.