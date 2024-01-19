Байден подписал временный бюджет США во избежание частичного шатдауна 1 19.01.2024, 23:07

Джо Байден

Финансирование отдельных программ предусмотрено до начала марта.

Президент США Джо Байден подписал закон HR 2872, предусматривающий временное финансирование федерального правительства до начала марта, чтобы предотвратить частичный шатдаун. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Без этого закона прекращение финансирования должно было произойти 20 января, во время частичного шатдауна произошла приостановка работы отдельных федеральных органов.

Согласно документу предполагается, что четыре из 12 бюджетных программ получат финансирование до 1 марта, а остальные восемь – до 8 марта.

В четверг 18 января обе палаты Конгресса США приняли соответствующий законопроект о временном финансировании.

Принятие этого закона важно для Украины потому, что после бюджетных вопросов американский парламент должен заняться дополнительным запросом администрации президента США на $106 млрд, который включает деньги для финансовой и военной помощи Украине.