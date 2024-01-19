Зеленский: Дональд Трамп, приглашаю вас в Украину 5 19.01.2024, 23:24

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Владимир Зеленский

Президент Украины отреагировал на слова Трампа, что он сможет остановить войну «за 24 часа».

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пригласил в Киев бывшего президента США Дональда Трампа. Зеленский обратился к Трампу в ходе интервью Channel 4 News, опубликованном в Х британского телеканала 19 января.

«Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Поэтому, если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать», – сказал Зеленский.

В то же время он назвал «очень опасным» то, что Трамп говорит о намерениях «завершить войну» в Украине за 24 часа.

«То есть он будет самостоятельно принимать решения – я даже не говорю о [стране-агрессоре] России – без обеих сторон, то есть без нас [...] Это говорит, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно достичь донесения своей идеи. И вот это меня немножечко беспокоит», – пояснил Зеленский.

President Zelenskyy tells @mattfrei that he invites Donald Trump to Ukraine - if he can 'stop the war in 24 hours', a comment the former US President has made about the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/0xNDoSkE34 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024