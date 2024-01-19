Комитет защиты журналистов заступился за задержанных белорусских коллег 19.01.2024, 23:38

Сегодня в заключении находится 34 сотрудника белорусских СМИ.

Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает власти Беларуси снять все обвинения с бывшего журналиста Александра Зенкова, раскрыть суть обвинений против блогера Алеся Соболевского и причину недавнего задержания бывшего оператора Евгения Глушкова, говорится в заявлении организации, передает «Позiрк».

— Задержания журналистов Евгения Глушкова, Алеся Соболевского и Александра Зенкова — еще один пример неустанных преследований представителей прессы со стороны белорусских властей, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Она подчеркнула, что власти должны обеспечить условия в Беларуси, “чтобы представители прессы не попадали в тюрьму за свою работу”.

CPJ обратился за комментариями в Следственный комитет, но не получил ответа.

Организация отмечает, что Беларусь занимает третье место в мире по количеству заключенных журналистов.

В отношении признанного политзаключенным могилевского блогера Алеся Соболевского возбуждено дело по ст. 3614 Уголовного кодекса (содействие экстремистской деятельности). Он находится в следственном изоляторе тюрьмы № 4 Могилева. Соболевского задержали 12 декабря, он не вышел на свободу после двух административных арестов.

Бывший могилевский журналист и видеооператор Евгений Глушков «задержан 4 или 5 января» и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Дело бывшего фотожурналиста и видеооператора Александра Зенкова начали рассматривать в Минском городском суде 12 января. Он обвиняется по ч. 3 ст. 3611 УК (создание экстремистского формирования либо участие в нем). Проживавший в Борисове (Минская область) журналист сотрудничал с негосударственными СМИ, в том числе с местным сайтом ex-Press.by (сейчас ex-press.live), контент которого дважды признавался «экстремистскими материалами» (в октябре 2021 года и феврале 2023-го). Редакция сайта была причислена к «экстремистским формированиям» (в ноябре 2023-го).

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в заключении находится 34 сотрудника белорусских СМИ.