Скандальные часы Шварцнеггера купили на аукционе за 270 000 евро 1 19.01.2024, 23:51

Арнольд Шварцнеггер

Победителем аукциона стал австрийский мультимиллионер.

За часы Audemars Piguet Arnold Classic, из-за которых актера Арнольда Шварцнеггера задержали несколько дней назад в аэропорту Мюнхена, заплатили на аукционе 270 000 евро. Об этом пишет Bild.

Изначально Шварцнеггер планировал выставить часы за 20 000 евро, но после инцидента в аэропорту поднял стартовую цену до 50 000 евро.

Победителем аукциона стал австрийский мультимиллионер Кленс Халлман, основатель и владелец Hallmann Corporate Group, одной из крупнейших австрийских корпораций, специализирующейся на недвижимости, финансах и кинопроизводстве.

Как пишет Bild, Шварцнеггер появился на аукционе вместе со своей подругой Хизер Миллиган только на короткое время, пока шли торги за его часы. Актер, по совету адвокатов, не давал интервью и даже коротких комментариев, чтобы не касаться темы задержания в аэропорту.

В среду Шварцнеггера продержали три часа в комнате полиции Мюнхенского аэропорта из-за того, что он не задекларировал часы, которые вез на аукцион. Его отпустили после того, как актер согласился заплатить 26 000 евро за часы, 4000 евро налога и 5000 евро штрафа.

Модель часов швейцарской фирмы Audemars Piguet сделана специально для актера, он носил их в нескольких фильмах. На корпус нанесено изображение торса Шварценеггера и написано: Arnold Classic. Всего в мире 20 таких часов.

Коллаборация Шварценеггера и Audemars Piguet началась еще в 1999 году, когда была выпущена лимитированная серия (1500 экземпляров) часов модели Royal Oak Offshore «Arnold Schwarzenegger The Legacy». Их розничная цена сейчас достигает $55 000. Впоследствии швейцарская фирма и актер выпустили еще несколько моделей часов.