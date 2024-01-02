Британия призвала готовиться к войне в Украине до 2025 года 2.01.2024, 3:44

И прекращению военной помощи США.

Война в Украине не завершится в 2024 году победой Украины или России, поскольку у обеих сторон нет ни живой силы, ни вооружений, достаточных для крупного прорыва на поле боя, рассказали The Times в руководстве британской разведки.

«2024 год не принесет больших операционных успехов — в этом году вряд ли произойдет большой прорыв», — согласился источник издания в правительстве Великобритании. По его словам, один из путей к победе Украины лежит через ослабление президента РФ Владимира Путина и его армии до такой степени, чтобы в конечном счете российский лидер сдался.

Независимо от того, какой у Путина «болевой порог», он не сможет поддерживать войну бесконечно, подчеркнул собеседник. Поэтому, по его мнению, необходимо растянуть военный конфликт в Украине на 2025 год и далее, чтобы проверить решимость Путина воевать дальше и «разоблачить его блеф».

Так, согласно прогнозу Минобороны Великобритании, Россия может потерять на войне против Украины 500 тыс. человек убитыми и ранеными к 2025 году, если потери сохранятся на текущем уровне. Также на решимости Путина могут сказаться высокие расходы на войну, которые достигают почти 40% всех трат федерального бюджета страны.

При этом в ставке на время, с помощью которого можно победить Путина, Европа должна быть готова к тому, что США перестанут поддерживать Киев, предупреждает собеседник. По его словам, президент РФ рассчитывает на приход в Белый дом Дональда Трампа, который попытается перекрыть помощь.

«Может ли континентальная Европа позволить себе свернуть помощь только из-за слов Трампа, что долларов США больше не будет? Я думаю, большинство понимает, что Путину нельзя позволить победить, поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными», — пояснил собеседник.

По мнению официальных лиц на Западе, Украина может продолжать удерживать текущие позиции и без помощи США. «Гораздо легче поддерживать Украину в обороне, способную защитить достигнутые ею успехи, чем переходить в наступление. <…> Я думаю, что мы вполне уверены в долгосрочной перспективе», — говорит один западный чиновник.

Однако пока страны ЕС не смогли согласовать четырехлетний пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро из-за вето Венгрии. Чтобы обойти блок Будапешта, 26 стран ЕС могут использовать «план Б» и под свои гарантии позволить Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынке для предоставления краткосрочных кредитов Киеву, писала Financial Times.

В то же время, как говорили дипломатические источники Nikkei Asia, Путин в марте 2023 года заявил лидеру КНР Си Цзиньпину, что Россия будет воевать против Украины «по крайней мере пять лет».

Несмотря на сложившийся тупик на фронте, где ни одна из сторон не имеет достаточно сил для глубокого прорыва, в Кремле рассчитывают затянуть войну как минимум до 2026 года, также отмечали источники в западной разведке изданию Bild. По их данным, Путин рассчитывает на снижение поддержки Украины со стороны Запада и разрабатывает новый среднесрочный план войны.

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