Верховный суд Израиля аннулировал закон о судебной реформе Нетаньяху 2.01.2024, 4:59

Против нее проходили многотысячные протесты.

Верховный суд Израиля признал неконституционным закон о судебной реформе, проведенный через парламент правительством Биньямина Нетаньяху и нацеленный на существенное урезание полномочий этого суда, пишет BBC.

Судебная реформа вызвала крайне острое противостояние в израильском обществе, лишь отчасти отошедшее в тень после нападения ХАМАС 7 октября. Решение судей может привести к конституционному кризису, если правительство решит ему не подчиняться.

Законодательство лишало суд возможности отменять законы, которые он считает «неразумными».

Сторонники реформы настаивали, что никем не избранные судьи таким способом перечеркивают решения демократически избранного большинства депутатов в Кнессете. Критики говорили, что это полномочие суда — важнейший элемент системы сдержек и противовесов, не дающий израильской либеральной демократии выродиться в автократию.

Ярив Левин, министр юстиции в правительстве Нетаньяху (партия Ликуд), вскоре после объявления решения написал в телеграме, что «судьи берут в свои руки все полномочия, которые в демократическом режиме разделены сбалансированным образом между тремя ветвями власти».

Суд рассматривал закон в полном составе, из 15 судей за его отмену проголосовали восемь, семь высказались против.

Некоторые политики, в том числе тот же Ярив Левин, ранее указывали, что в разгар тяжелой войны публиковать решение суда по столь раскалывающему общество вопросу было бы несвоевременно. Однако у нескольких судей, слушавших дело, в январе истекает срок полномочий, поэтому суд не мог избежать оглашения решения в эти дни.

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