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В РФ увеличили призывной возраст

  • 2.01.2024, 5:55
В РФ увеличили призывной возраст

В армию смогут набирать срочников в 30 лет.

В России вступил в силу закон, который увеличил призывной возраст. Теперь в армию смогут набирать людей в 30 лет.

Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что призывной возраст подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней. Россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет.

«В конце июля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об изменении призывного возраста», - пишет издание.

Некоторые депутаты предлагали поднять планку призывного возраста до 50 лет. The Insider пишет, что вступление в силу закона о повышении призывного возраста коснется около двух миллионов россиян.

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