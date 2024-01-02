В Челябинске дети мигрантов напали с палкой на оккупантов, воевавших в Украине
- 2.01.2024, 8:01
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Потасовка произошла в новогоднюю ночь.
В российском Челябинске дети мигрантов с палкой в новогоднюю ночь напали на оккупантов, воевавших в Украине.
Несколько оккупантов, недавно демобилизованные с фронта, стояли с женами во дворе и ждали такси. Внезапно на них налетела группа подростков — это были дети мигрантов. Они размахивали палкой, напоминающей биту, кричали нецензурной бранью и вели себя крайне агрессивно.
Один из нападавших несколько раз ударил палкой стоявшего мужчину. Когда его друзья попытались отнять орудие, другие стали заливать глаза оккупантов перцовкой из газовых баллончиков.