В Челябинске дети мигрантов напали с палкой на оккупантов, воевавших в Украине 2.01.2024, 8:01

5,418

Потасовка произошла в новогоднюю ночь.

В российском Челябинске дети мигрантов с палкой в новогоднюю ночь напали на оккупантов, воевавших в Украине.

Несколько оккупантов, недавно демобилизованные с фронта, стояли с женами во дворе и ждали такси. Внезапно на них налетела группа подростков — это были дети мигрантов. Они размахивали палкой, напоминающей биту, кричали нецензурной бранью и вели себя крайне агрессивно.

Один из нападавших несколько раз ударил палкой стоявшего мужчину. Когда его друзья попытались отнять орудие, другие стали заливать глаза оккупантов перцовкой из газовых баллончиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».