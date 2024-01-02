Как белорусам устроить себе мини-отпуск 2.01.2024, 8:23

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Несколько лайфхаков, которые дарит високосный год.

Из десяти праздников, которые отмечают в Беларуси, в 2024 году на выходные (воскресенье) выпадет только один – православное Рождество.

А многие пройдут во вторник или четверг и на фоне переносов рабочих дней при грамотном подходе могут заметно увеличить отдых белорусов.

Для тех, у кого работа привязана к месту и времени, выходные никогда не будут лишним. Журналист Tochka.by предлагает обратить внимание на возможности, которые невольно дарит этот високосный год.

Как встретишь, так и проведешь

Привыкшие устраивать зимнюю передышку наверняка заметили, как первые дни 2024 года пристыковались к выходным. Такое, к слову произошло впервые, после того как с 2020-го 2 января стало нерабочим. То есть у белорусов появилась возможность спокойно подготовиться к Новому году и отметить его.

Тот, кто успел подсуетиться и взять отпуск с 3 по 5 января, уже проводит настоящие новогодние каникулы. "Потратив" с 30 декабря по 7 января всего три отпускных дня, можно не работать 9.

Женский уик-энд

Сам год велит глобально отметить Международный женский день. В 2024-м 8 Марта выпадает на пятницу, перетекая в субботу и воскресенье.

Одинокие мужчины не откажут себе в удовольствии высказать недовольство из-за отсутствия своего праздника по половому признаку, хотя и сами получат три выходных подряд.

Прозорливые и счастливые воспользуются возможностью и организуют подарок и для нее, и для себя – например, отправятся в недолгое путешествие. Глупо упускать шанс, чтобы не только на три дня, но и на две ночи забыть о бытовых хлопотах.

Чтобы в мае не маяться

Многие уже давно открыли для себя достоинства переносов в мае. Кто-то использует эти дни для дачных дел, кому-то по душе возможность приблизить лето, купив тур в уже точно теплую страну.

Но так, как в 2024-м, бывает крайне редко. Достаточно взять отпуск (или при возможности отгул) на пятницу, 10 мая, и отдыхать можно будет шесть дней – с 9-го по 14-е. Понедельник, 13 мая, сделали нерабочим и перенесли на субботу, 18 мая.

Еще один лайфхак: если взять отпуск с 29 апреля по 10 мая, на это уйдет 12 дней, но отдыхать можно будет почти в два раза больше – 23(!): с субботы, 27 апреля, по вторник, 14 мая, на который выпадает Радуница. Если, конечно, условия вашей работы не подразумевают скользящий график и необходимость быть на смене в выходные.

Нескучный ноябрь

Все поры года помимо лета в 2024-м открывают перспективы для удлиненного отдыха. Но самое теплое время по умолчанию считается максимально отпускным.

Осень подарит длинные выходные в самом депрессивном месяце. И все благодаря празднику, который не отличается особой популярностью – 7 Ноября. День Октябрьской революции выпадает на четверг. А с перенесенной на 16 ноября рабочей пятницы количество выходных подряд увеличится до четырех. Хороший повод на время отвлечься от обыденности.

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