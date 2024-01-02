Украинский военный из винтовки ликвидировал около 15 оккупантов 2.01.2024, 8:29

2,022

Россияне после неудачной атаки на технике шли на штурм в темноте.

Украинский военный из обычной винтовки смог ликвидировать около 15 российских оккупантов, которые шли на штурм. Об этом 1 января сообщается в Facebook 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«После неудачного штурма на технике, которая подорвалась на минах, оккупанты снова притворились мертвыми, – сказано в сообщении. – Дождавшись темноты, они отправились штурмовать позиции украинских защитников. Но не дошли. Украинский боец с помощью корректировки дрона ликвидировал около 15 захватчиков из обычной винтовки».

Отмечается, что это результат работы разведчиков 47-й ОМБр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».