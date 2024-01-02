Новогодний салют в ОАЭ вошел в Книгу рекордов Гиннесса
- 2.01.2024, 8:43
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Красочное шоу состоялось в эмирате Рас-эль-Хайма.
Захватывающее восьмиминутное шоу на севере Объединенных Арабских Эмиратов оказалось достойно сразу двух мировых рекордов.
Новогодний фейерверк в Рас-эль-Хайме попал в Книгу рекордов Гиннесса, заполучив звание самого «длинная линия фейерверков на воде» и «самая длинная линия фейерверков в небе». Прекрасным дополнением стало шоу с участием 1050 светодиодных дронов.
Представление устроили на береговой линии в 4,5 км между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамр.
Плюс ко всему легкомоторные самолеты выполняли в небе фигуры высшего пилотажа. Все это сопровождалось музыкой, написанной специально для 8-минутного шоу, за которым наблюдали порядка 50 тысяч человек.