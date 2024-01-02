«Россияне попали в капкан» 2.01.2024, 8:54

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Полковник ВСУ рассказал о плацдармах по уничтожению оккупантов.

Появились данные по количеству утраченной российской техники, согласно записям журналов очевидцев.

С 10 октября, когда начались активные действия на Авдеевском плацдарме, россияне потеряли 411 единиц техники. Между тем, Украина только 30.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил потери врага.

По его словам, когда в украинском информационном пространстве появляются цифры, где коэффициенты потерь 1 к 10, 1 к 12 – не нужно удивляться. Так и есть. Россияне очень многое теряют. Они теряют технику, личный состав в очень больших коэффициентах.

«Почему еще один смысл содержать такой плацдарм? Это полигоны для утилизации российского военного потенциала, причем в очень хороших коэффициентах. Такие коэффициенты невозможны при нашем наступлении», – подчеркнул Роман Свитан.

Он отметил, что на таких направлениях, как Авдеевка, нужно выполнять основную задачу – уничтожать армию врага. Ведь противник по каким-то причинам, иногда политическим, информационным попадает в «капкан» и не может выйти.

«То есть теперь они будут биться в Авдеевку до последнего россиянина, пока последний россиянин не разобьет лоб о наш рубеж», – объяснил военный эксперт.

Приблизительно так должны выполняться боевые действия. Особенно в зимний период, когда двигаться очень сложно. У ВСУ сейчас есть несколько плацдармов. Это Авдеевка, район Бахмута, район Купянска и Кременной.

«В ближайшее время снова пойдут дожди. Они «похоронят» те 400 «коробок», которые мы подвели в районе той же Авдеевки. Они в донецких черноземах будут «похоронены». Погрязнут по сам верх», – заявил Свитан.

В основном ВСУ помогает погода. Это верный, грамотный расчет Генштаба. Этот русский наступательный потенциал отодвинут в худшую для наступления часть года – зиму.

Роман Свитан отметил, что от элиты российского десанта остались только шапки-ушанки и тельняшки. Те частично мобилизованные или контрактники, которые сейчас заходят, очень далеки от профессионализма.

«Чтобы подготовить толкового десантника, нужно 4 – 5 лет. Все рассказывают, что через 2 – 3 месяца будет «большая» десантура. Нет, это будет «пушечное мясо»», – объяснил военный эксперт.

Реальный десант готовится в серьезных военных училищах как минимум с годовым боевым слаживанием. Как минимум до 5 лет. Поэтому то, что россияне собрали, поставили, одели на них тельняшки – это совсем не десант.

По словам военного эксперта, первые элитные подготовленные российские части были уничтожены еще в 2014 году. Первые полки Псковского десанта были ликвидированы «Точками-У» под Донецком, когда они заходили.

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