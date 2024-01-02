Cтрашный сон врагов Украины 2.01.2024, 9:14

О главных задачах на 2024 год.

Новый год – это не повод для праздника, когда в стране идет война, а на фронте гибнут наши солдаты, пишет в «Фейсбуке» командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко

В феврале 2023 года отдельный отряд специального назначения «Азов» увеличился и стал 12-й бригадой специального назначения «Азов» НГУ. Масштабирование нашего подразделения – страшный сон врагов Украины, которые были уверены, что история «Азова» завершилась в Мариуполе, – воплотилось в жизнь.

Но «Азов», несмотря на врагов и фатум обстоятельств вокруг, продолжает стоически делать свое дело. Сегодня мы продолжаем наращивать боевую мощь и набирать новых солдат. Горжусь всеми, кто мужественно проявил себя в бою и получил право носить шеврон бригады «Азов». Вы стали неотъемлемой частью нашего боевого братства.

Уже в августе «Азов» начал выполнять боевую задачу на лиманском направлении. Бойцы подразделения мужественно и достойно сдерживают натиск противника на одном из самых тяжелых участков фронта. Враг сосредоточил здесь большую наступательную группировку, однако это не мешает украинским воинам не только успешно вести оборонительные действия, но и контратаковать при благоприятных условиях и двигаться вперед, освобождая временно оккупированные территории. Благодаря профессионализму и решимости украинских солдат противник несет урон в живой силе и технике, а обменный фонд регулярно пополняется все новыми пленными.

Главные задачи на 2024 год: продолжение борьбы за независимость украинского государства и возвращение домой наших пленных, которые более полутора лет находятся в российском плену.

Этот год будет еще труднее для каждого из нас. Он будет полон испытаний, новых вызовов и жестоких боев. Иного пути у нас нет. Мы не имеем права останавливаться. В память о тех, кто пал в битвах за свободу. Ради тех, кто ожидает освобождения из плена. Для приближения украинских победы.

Вместо праздничных тостов вспомните наших солдат, положивших свою жизнь в борьбе за независимость Украины. Всех, кто отдал свое здоровье на фронте. Тех, кто до сих пор продолжает сопротивляться и дает вам возможность сидеть за новогодним столом.

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