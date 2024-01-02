Россияне массировано бьют ракетами по Харькову

Россияне массировано бьют ракетами по Харькову5
- 2.01.2024, 9:47
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Оккупанты атаковали центр города.
Утром 2 января в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве. Также громко было и в Харькове.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под массированным ракетным ударом. По его словам, очень опасно сейчас находиться вне укрытия.
«Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется», - сообщил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли как минимум четыре удара по Харькову. В частности, по центральной части города.
«На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары. Подробности устанавливаются. Экстренные службы работают на местах», - сообщил он.