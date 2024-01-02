Зеленский: Путин чувствует слабость 2 2.01.2024, 10:10

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Президент Украины назвал главу Кремля животным.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и акцентировал на важности консолидации Запада вокруг Украины, так как руководитель Кремля «чувствует страх, как животное». Об этом он сказав в интервью The Economist.

Зеленский заявил, что поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

«Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», – заявил Зеленский, предостерегая, что если Украина проиграет, агрессия Путина двинется западнее.

Президент Украины заявил, что «Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное».

«Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что разведывательные службы ряда европейских стран начали рассматривать возможность нападения на их территории со стороны России – и это касается даже тех стран, которые не входили в СССР.

Комментируя тему переговоров, Зеленский сказал, что не видит «каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России», зато видит «шаги террористической страны».

Президент считает, что если россияне посылают сигналы о якобы желании заморозить конфликт, то «это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск».

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