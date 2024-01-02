В «Индексе человеческой свободы» Беларусь за год потеряла семь позиций 2.01.2024, 10:43

При составлении рейтинга учитывается 86 показателей.

В мировом «Индексе человеческой свободы» Беларусь в 2023-м году заняла 133-е место — вместе с Никарагуа, Марокко и Конго.

По сравнению с 2022 годом наша страна потеряла семь позиций — тогда она была на 126-м месте. Как отмечают составители рейтинга, за год в Беларуси положение ухудшилось по всем трем показателям — в личной, общественной и экономической свободах.

Среди стран-соседок лучший показатель имеет Латвия (15-е место), за ней следуют Литва (17), Польша (47), Украина (83) и Россия (121).

«Индекс человеческой свободы» оценивает уровень свободы в разных странах мира. Его составляет исследовательский центр Института Катона (США) вместе с аналитическим центром Института Фрейзера (Канада). Нынешний индекс оценивает положение в 185 странах и территориях, охватывающих 98,8% населения Земли.

При составлении рейтинга учитывается 86 показателей, в том числе состояние личных, гражданских и экономических свобод, ситуация с безопасностью, свободой вероисповедания, правом на собственность и т.д.

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