СМИ: В Ставропольском крае РФ упала российская ракета

СМИ: В Ставропольском крае РФ упала российская ракета3
- 2.01.2024, 10:57
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Инцидент произошел в более чем 400 километрах от фронта.
На территории России в Ставропольском крае упала российская ракета. Местные зафиксировали на камеру обломки, охваченные огнем, но власти все отрицают.
Об этом сообщили в российских пабликах, передает 24 Канал. Инцидент произошел неподалеку от Новотроицкой станицы – в более чем 400 километрах от фронта.
На кадрах видно, как посреди поля лежат обгоревшие обломки ракеты с российской маркировкой. Предполагают, что это могут быть остатки аэробалистической ракеты «Кинжал» или крылатой Х-101.
«Ракета упала или была сбита огнем российских ПВО на территории России в районе Ставропольского края. 425 км от линии фронта», – написали в сети.
Российские власти придумывают отговорки
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал «громкие звуки, похожие на взрывы», которые услышали жители Ставрополя и других населенных пунктов. Он заверил, что подобные звуки издали военные самолеты.
–Это не петарды, которые часто слышны в предновогодние дни. Такой звук издают российские военные самолеты при переходе на сверхзвуковой режим, – сказал Владимиров.
Губернатор добавил, что «никаких угроз для жителей края нет» и «все под контролем».