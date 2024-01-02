закрыть
2 января 2024, вторник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Ставропольском крае РФ упала российская ракета

3
  • 2.01.2024, 10:57
  • 5,782
СМИ: В Ставропольском крае РФ упала российская ракета

Инцидент произошел в более чем 400 километрах от фронта.

На территории России в Ставропольском крае упала российская ракета. Местные зафиксировали на камеру обломки, охваченные огнем, но власти все отрицают.

Об этом сообщили в российских пабликах, передает 24 Канал. Инцидент произошел неподалеку от Новотроицкой станицы – в более чем 400 километрах от фронта.

На кадрах видно, как посреди поля лежат обгоревшие обломки ракеты с российской маркировкой. Предполагают, что это могут быть остатки аэробалистической ракеты «Кинжал» или крылатой Х-101.

«Ракета упала или была сбита огнем российских ПВО на территории России в районе Ставропольского края. 425 км от линии фронта», – написали в сети.

Российские власти придумывают отговорки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал «громкие звуки, похожие на взрывы», которые услышали жители Ставрополя и других населенных пунктов. Он заверил, что подобные звуки издали военные самолеты.

–Это не петарды, которые часто слышны в предновогодние дни. Такой звук издают российские военные самолеты при переходе на сверхзвуковой режим, – сказал Владимиров.

Губернатор добавил, что «никаких угроз для жителей края нет» и «все под контролем».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников