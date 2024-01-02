СМИ: В Ставропольском крае РФ упала российская ракета 3 2.01.2024, 10:57

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Инцидент произошел в более чем 400 километрах от фронта.

На территории России в Ставропольском крае упала российская ракета. Местные зафиксировали на камеру обломки, охваченные огнем, но власти все отрицают.

Об этом сообщили в российских пабликах, передает 24 Канал. Инцидент произошел неподалеку от Новотроицкой станицы – в более чем 400 километрах от фронта.

На кадрах видно, как посреди поля лежат обгоревшие обломки ракеты с российской маркировкой. Предполагают, что это могут быть остатки аэробалистической ракеты «Кинжал» или крылатой Х-101.

«Ракета упала или была сбита огнем российских ПВО на территории России в районе Ставропольского края. 425 км от линии фронта», – написали в сети.

Российские власти придумывают отговорки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал «громкие звуки, похожие на взрывы», которые услышали жители Ставрополя и других населенных пунктов. Он заверил, что подобные звуки издали военные самолеты.

–Это не петарды, которые часто слышны в предновогодние дни. Такой звук издают российские военные самолеты при переходе на сверхзвуковой режим, – сказал Владимиров.

Губернатор добавил, что «никаких угроз для жителей края нет» и «все под контролем».

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