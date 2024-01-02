В первый рабочий день нового года белорусов ожидают морозы и метели 1 2.01.2024, 11:08

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До минус 23 градусов.

В среду, 3 января, в Беларуси ожидается до 23 градусов мороза и снег. Такая погода сохранится и на следующий день, сообщили в Белгидромете.

В нерабочий вторник, 2 января, прогнозируется от 0 °C на юго-западе до -15°С на северо-востоке страны. А уже 3 января ночью по юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине страны будет отмечаться снег, местами слабая метель. В юго-западных районах — мокрый снег и слабый гололед.

Температура воздуха минимальная ночью −10…−18°С, максимальная днем −7…−14°С; в северных и восточных районах ночью −19…−23°С, днем −15…−16°С; в юго-западных районах страны ночью −4…−9°С, днем −2…−6°С.

В четверг, 4 января, на большей части страны ожидается снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток −10…−18°С, ночью по северо-востоку при прояснениях −19…−23°С; в юго-западных районах страны ночью и днем −6…−9°С.

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