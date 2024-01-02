Зеленский назвал главные цели Украины в войне 2.01.2024, 11:23

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Есть планы как по наступлению, так и по обороне.

«Центром тяжести» войны в Украине в 2024 году станет Крым — Киев будет добиваться изоляции полуострова и деградации российского военного потенциала на Черном море, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Успешная операция в отношении Крыма станет «примером для всего мира» и окажет большой эффект внутри России, отметил Зеленский в интервью The economist. По его словам, потеря центрального элемента пропаганды Кремля покажет, что «тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций [президента РФ Владимира] Путина».

Зеленский подчеркнул, что Украина уже одерживает победы на стратегически важном полуострове, уничтожив «хорошее количество» кораблей Черноморского флота. Однако украинский лидер напомнил, что военный успех напрямую зависит от помощи Запада. В частности, он запросил немецкую крылатую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и отрезать полуостров от России.

При этом Зеленский отказался говорить о конкретных планах, сославшись на то, что утечки информации перед контрнаступлением в июне 2023 года помогли России подготовить свою оборону. Также президент Украины больше не дает никаких обещаний и не ставит временные рамки для деоккупации захваченных Россией территорий на востоке страны.

Ближайшей задачей, по словам Зеленского, станет защита таких городов на востоке и юге, как Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Николаев. Также он напомнил о необходимости защитить критически важную инфраструктуру страны от российских ударов.

Зеленский рассчитывает на военную помощь США, но отметил, что Киеву нужно наращивать собственное производство на случай, если западных поставок не хватит. В рамках этого плана он попросил американское правительство предоставить Украине лицензии на производство оружия, начиная от артиллерийских систем до ракет для ПВО.

Также президент Украины констатировал, что «мобилизации украинского общества и мира», которая была в начале войны, сегодня нет. «Это нужно изменить. <…> Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю», — сказал Зеленский.

По его словам, если Украина переключится на внутреннюю политику, ей придется забыть о контрнаступлении и возвращении захваченных территорий. При этом Зеленский отметил, что Киев не может отказаться от своего плана победы над Россией. «Если нет сил, то либо уходи, либо отойди в сторону. Мы не отступим», — заключил он.

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