Что сейчас происходит в Браславе? 1 2.01.2024, 11:26

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Жители города встревожены.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Леонид из Боровлян:

- Узнали из независимых медиа об очередном хапуне - на этот раз в Браславе. Под обух репрессий попали сотрудники музея традиционной культуры.

Летом 2021-го года мы провели в Браславе несколько чудесных дней отдыха. Посетили тогда музей традиционной культуры. Работники учреждения показали нам, как ткут на станках. Запомнилось, что на стенах висели полотна местных художников. Еще продавались разнообразные сувениры, из которых мы купили себе магнит и бокал с гербом городка.

Позвонил я родственнику, живущему в Браславе. В маленьком же городе почти все друг друга знают и многое друг о друге знают. Я не ошибся: мой родственник действительно был знаком с ситуацией.

От него узнал, что первая волна репрессий обрушилась на музей еще в прошлом году. Тогда уволили работников, имевших определенную гражданскую позицию и ее не скрывающих. Они выходили, например, в 2020 году на акции против фальсификации выборов и насилия карателей.

Остались специалисты, которые старались всячески приспособиться к новой ситуации: они просто усердно работали, не высовывались, выполняли все приказы начальства без возражения. Но и это их не спасло - их отправили под арест, пока на несколько дней.

Какие отсюда можно сделать выводы? Во-первых, режим Лукашенко достиг уже фактически сталинского уровня идеологизации, когда недостаточно быть просто нейтральным, не критикуя власть. Во-вторых, уровень культуры режимных слуг так снизился, что само словосочетание «традиционная культура» сразу вызывает подозрения.

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