Погибший в Донецке российский военкор оказался никому не нужен 2 2.01.2024, 11:35

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Погибший в Донецке военкор оказался никому не нужен, пишет украинский журналист Денис Казанский.

— Даже имени его не написали. Ни одно издание не выразило соболезнования. Списали и забыли,— пишет журналист.

По словам российского пропагандиста Сладкова, то, что уничтожен некий военкор доказано, но кто он, россияне не открыли данные. А самому разбираться ему страшно: «можно влезть не в свое дело».

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