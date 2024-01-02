«Поняла, что здесь кормят, здесь хорошо, привела сюда котят и «мужа» 1 2.01.2024, 11:54

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Белоруска с инвалидностью спасает парализованных животных и делает им коляски.

Когда-то одна больная собака по кличке Уилл изменила жизнь Маргариты: с тех пор девушка пытается всем доказать, что инвалидность для животных-спинальников – не приговор, они могут весело и полноценно жить.

Несколько лет назад 22-летняя Маргарита Лесковец вместе с мужем переехала из столицы в деревню в 30 километрах от Слуцка.

Там у нее добротный домик и большое семейство – покалеченные коты и собаки, спасенный от супа индюк, парочка коз и кроликов.

Но не так давно у Риты не было своей крыши над головой: несколько лет она скиталась по самым разным съемным домам и квартирам, зачастую без удобств и в плачевном состоянии – только в такие девушку пускали жить вместе с собакой-инвалидом. Пес по кличке Уиллфред (для своих Уилл) – спинальник, у него парализована задняя часть тела.

Уилл носит памперсы, но все равно нуждается в том, чтобы ему «помогали с туалетом». Он может передвигаться сидя и ползать с помощью передних лапок. Почему-то такая собака доставляла неудобство всем – от родителей Маргариты до хозяев съемной квартиры.

Теперь Уилл может «бегать» почти сам: у него есть своя коляска, на которой «катается» его парализованная часть. Маргарита и ее муж делают такие же средства передвижения и для других собак-спинальников – всем желающим абсолютно бесплатно. Только оплатите материалы.

Tochka.by съездила в гости к Рите и посмотрела на простой домик в деревне, который стал пристанищем для больных и покалеченных животных и мини-производством инвалидных колясок для котиков и собачек.

Помоги себе сам

Рита с 16 лет живет одна. Помогли ей животные, пока она помогала им. Вот так и пришла постепенно к волонтерству, хотя очень не любит это слово и просит ее волонтером не называть.

Как-то одна из хозяек «убитой» квартиры пригрозила, что усыпит больного Уилла, чтобы девушка вернулась к родителям в нормальные условия. А то «собака – ее крест и не дает нормально жить». Оттуда девушка просто сбежала, почти без вещей – только пару памперсов для собаки и зимняя куртка. Через несколько дней после этого у Риты случился первый приступ эпилепсии.

Сейчас у нее вторая нерабочая группа инвалидности. И пенсия – 350 рублей.

«Муж работает – на эти деньги и живем. А свои постоянно добавляю на лечение и все необходимое для животных. Хотя, что такое сейчас 350 рублей», – говорит Маргарита.

У семьи Лесковец живут шесть собак и десять котов. Девушка подчеркивает: у нее не приют, и она не за количество, а за качество оказанной помощи.

Хорошие корма (а многим требуется специализированное дорогостоящее питание), средства ухода, все необходимые прививки и регулярные медосмотры – у каждого питомца есть ветпаспорт.

«Больше я не потяну по здоровью. Помогаю по возможности», – добавляет девушка.

Приступы, которые начались у нее в 17 лет, заканчиваются, порой, комой и отеком мозга. Однажды, по словам Риты, она едва не осталась «овощем». Но очнулась, снова начала ходить и вернулась к прежней жизни. Говорит, кто, если не она сама, ей поможет. Да и Уилл ведь никому не нужен. Надо жить и делать, что можешь.

А с недавних пор у девушки появились и другие, психогенные, приступы: иногда она «становится» двухлетним ребенком – такие моменты она не помнит, никак не может это контролировать. Собирали на лечение, договорились с клиникой в Москве, но там от пациента в итоге отказались.

Так и живет, помогая другим, хотя сама нуждается в помощи не меньше.

Собака-спинальник тоже хочет жить

У Риты дома все чисто и аккуратно. Настолько, что удивляешься, как можно управиться так быстро с отнюдь не маленьким «хозяйством».

Как полагается, все бездомные коты деревни тоже накормлены – кто-то прибился к Рите, где всегда сытно и тепло, приходит погреться в «кочегарку» и снова на улицу. Они тоже привиты, стерилизованы и чипированы, но решили остаться «на свободе».

«Когда покупали дом [сейчас жилье находится на стадии выкупа и переоформления. – Tochka.by], нас встречала вот эта серая Алиса. Поняла, что здесь кормят, здесь хорошо, привела сюда котят и «мужа». Малышей пристроили, а кот сбежал. И больше не вернулся. Жалко, большой был, красивый, да еще и больной», – говорит Рита.

Аккуратный и простой домик «разделили» между собой несколько постояльцев. В одной комнате живут две собачки: тот самый Уилл и рыжая двухлетняя Нюся. Оба питомца – спинальники. В их апартаментах обязательно должен быть ковер – чтобы сильнее не травмировать позвоночник на скользких полах, когда они быстро-быстро «бегут» на передних лапах.

«Такие спинальники не находят себе новый дом. Ну, по крайней мере в Беларуси, потому что вот Веда [кошка с парализованными задними лапами. – Tochka.by] уезжает в Германию жить, к другой такой же кошечке-спинальнице из Беларуси. А пока она у меня на передержке», – говорит Рита.

А ухаживать за животными-инвалидами не так уж и сложно, уверена девушка: потратишь на 15 минут в день больше. Главное, чего боятся потенциальные хозяева таких питомцев, – проблемы с туалетом у животных. Им надо помогать «вручную» справить нужду. И менять памперсы.

«А так это обычные активные коты и собаки. В них столько жизни, как можно усыпить? Я хочу показать всем, что спинальники – это не страшно. Не стоит от них отказываться», – объясняет девушка.

Один из способов об этом говорить – производство «инвалидных» колясок. Методом проб и ошибок сделали первые колеса для Уилла. А потом Рита настояла и уговорила мужа: если умеешь что-то делать, делись этим с другими людьми.

Так появился проект «Автогонщик» – на таких колясках теперь «гоняют» собаки (и даже несколько котов) не только из Беларуси, но и из других стран.

«Хозяева обращаются чаще, чем волонтеры. Это радует. Им мы тоже делаем бесплатно – как благодарность, что не бросили своего питомца. Когда такие собачки на колясках гуляют на улицах, а не только ползают дома, тоже показывается пример, что жизнь у этих животных продолжается – такая же насыщенная и радостная», – говорит Рита.

На производство одной коляски уходит часов пять работы. Материалы – обычные пластиковые трубы. Сварочный аппарат подарила одна из заказчиц: она очень хотела коляску своей овчарке, у которой начинали отказывать ноги, но собака очень быстро и неожиданно ушла.

Неблагодарное дело

Любой волонтер, который своими силами и по мере возможностей спасает животных, скажет вам, какая непростая эта работа. Сборы идут медленно, от некоторых людей вдогонку получишь еще кучу негатива и хейта.

Рита не из робкого десятка. Но даже она признается, что иногда устает.

«Жертвуют животным, когда сбор срочный, когда они в критическом состоянии. И то – первые два-три дня. А ведь дальше за этим котом или собакой надо закрыть долги перед клиникой, обеспечить хорошим кормом. Да даже купить что-то, ту же игрушку. Ну такое я уже покупаю из своих денег, потому что люди не понимают, что животному надо не только поесть и попить, ему еще надо и ЖИТЬ», – говорит Рита.

Она вспоминает, как недавно к ней обратилась женщина, посчитав, что 14-летнему старичку чихуахуа не нужна новая лежанка: мол, средства надо тратить разумнее.

«Она ведь сама ни рубля не дала на эту собаку. А то, что этот ребенок с больными почками лежит на холодном полу, носит одну единственную кофточку (которую тоже надо стирать ведь), никто не задумывается», – вздыхает девушка.

Вместе со спинальниками в комнате живут еще две кошки: одну хотела усыпить хозяйка, потому что та начала метить диван, а вторая прибежала из деревни, больная и простывшая. Ее подлечили и оставили. В раковине спит трехлапый Рудик – запрыгнул, как обычный кот, в любимое для сна место.

Гонщики на прогулке

Уилла в деревне местные называют просто Федя. Потому что «ну какой Уиллфред и как это выговорить?». Пес смешно «бегает» от одного нового гостя к другому. Обычная собака – счастливая и радостная. В предвкушении прогулки активно дергает задними лапами в специальных крепежах коляски. Гулять!

«Это остаточные рефлексы. Встать на лапы он уже не сможет – был сломан позвоночник. Но по двору он гоняет так, что не угонишься», – выводит питомца на прогулку хозяйка.

А в большом и теплом вольере – трехлапый Волча. Его сбила машина, была сломана лапка, начался сепсис, пришлось ампутировать. Собака соседская, но от нее быстро и легко отказались.

Теперь Волча живет у Риты. У него есть своя коляска – на прогулку только с ней, собака крупная и активная. А по вольеру бегает, как будто на всех четырех – готов напрыгнуть и обнять своей единственной передней лапой каждого гостя.

По соседству – 14-летний Оливер. У него тоже были проблемы с лапой – огнестрел, тройной перелом. А сейчас он уже слеповат, постоянно на лекарствах из-за больного сердца. Но, кажется, проводит здесь свои самые счастливые годы.

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