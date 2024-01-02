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В Южной Корее напали на лидера оппозиции

  • 2.01.2024, 12:00
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В Южной Корее напали на лидера оппозиции
Ли Чже Мэн

Его ранили ножом в шею.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мэн был ранен ножом в шею во время визита в южный портовый город Пусан

Об этом сообщает Yonhap.

Издание утверждает, что на Ли неизвестный напал во время осмотра строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане.

По словам очевидцев, подозреваемый, выдавая себя поклонником, подошел к политику с просьбой дать автограф, а затем совершил нападение с применением неустановленного оружия длиной примерно 20-30 сантиметров, вероятно, ножа.

На вид нападающий был мужчиной лет 50-60. Его быстро обуздали правоохранители и задержали на месте происшествия.

Политик был переведен в больницу Национального университета Пусана примерно через 20 минут после нападения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль выразил глубокую обеспокоенность безопасностью Ли Чже Мена и приказал полиции и соответствующим органам быстро установить факты и приложить все усилия, чтобы быстро транспортировать пострадавшего в больницу и предоставить ему лечение.

Юн также подчеркнул, что подобное насилие никогда не должно допускаться ни при каких обстоятельствах.

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