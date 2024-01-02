Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске 2.01.2024, 12:18

Их стоимость не превышает 41 тысячу долларов.

Realt.by решил посмотреть, как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в Минске. В эту подборку попали однушки, стоимость которых не превышает 41 тысячу долларов.

Улица Герасименко (Заводской район)

В девятиэтажном доме 1985 года постройки на Герасименко, 52/2 продается однокомнатная квартира. Она располагается на первом этаже и занимает 32,4 м². Кухня — 8,4 м².

В квартире отдельная жилая комната. Здесь нет балкона и подвала. На полу лежит линолеум, а санузел — раздельный.

Недалеко от дома находится лесопарк, до станции метро «Могилевская» всего 10 минут на транспорте.

Стоимость квартиры — 40 тысяч долларов. Квадратный метр — 1235 долларов.

Улица Варвашени (Заводской район)

На первом этаже пятиэтажки на Варвашени, 6/1 выставлена на продажу квартира в 31,8 м² с кухней в 5,4 м² — однушка. Сам дом был построен в 1968 году из кирпича.

В квартире раздельный санузел и отдельная жилая комната с выходом на застекленный балкон. На полу здесь лежат доски, в ванной — плитка. Также имеется и подвал.

В шаговой доступности сквер «Беларусь партизанская». До станции метро «Могилевская» всего несколько минут пешком.

Цена однушки — 40 900 долларов. Квадратный метр обойдется в 1286 долларов.

Улица Кабушкина (Заводской район)

На Кабушкина, 76 стоит пятиэтажка 1972 года постройки. В 2016 там был проведен капитальный ремонт. На последнем этаже продается однушка в 21,9 м². Кухня занимает 4,5 квадратного метра.

Тут владельцы заменили окна, утеплили и застеклили балкон. Состояние квартиры позволяет в ней жить. К однушке также прилагается подвал. Санузел здесь совмещенный.

Недалеко от дома находится продуктовый магазин и Чижовское водохранилище.

Квартира обойдется в 39 900 долларов. Метр стоит 1822 доллара.

Улица Алтайская (Заводской район)

Девятиэтажный дом на Алтайской, 78/3 был построен в 1982 году. На четвертом этаже продается однокомнатная квартира в 33,35 м², кухня занимает 7,08 м².

В квартире нет балкона, а санузел — раздельный. На полу здесь лежат ламинат и плитка, установлены стеклопакеты.

Дом находится недалеко от небольшой зеленой зоны, до станции метро «Могилевская» всего 15 минут пешком.

Стоимость квартиры — 40 500 долларов. Квадратный метр — 1214 долларов.

Улица Красина (Заводской район, микрорайон Сосны)

В трехэтажном доме 1961 года постройки на Красина, 57 — микрорайон Сосны — продается квартира. Ее площадь — 29,78 м, кухня занимает 6,04 квадратного метра. Она располагается на последнем этаже.

Ремонт в квартире позволяет жить в ней после переезда. Тут имеются кухонный гарнитур, газовая плита с духовым шкафом, микроволновка, кухонный стол, стулья, встроенный шкаф-купе. Санузел — совмещенный, есть гардеробная.

Дом окружен лесом. Рядом детский сад, школа и продуктовый магазин.

Квартира стоит 39 тысяч рублей. Метр — 1310 долларов.

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