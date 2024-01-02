Главные советы, как правильно настроиться на работу после январских праздников
- 2.01.2024, 12:20
Главное — не теряйте праздничный настрой.
Новогодние каникулы – это время отдыха и радости. Бывает сложно и грустно расставаться с друзьями и семьей после почти недели праздников. Не дайте постновогодней хандре победить! Возвращаться к работе можно безболезненно и продуктивно, пишет 7days.
Не теряйте праздничный настрой
Сохраняйте чувство радости. Может быть, вам подарили новогодний подарок, который уместно взять с собой на работу (сумка, ежедневник) или поставить на стол (фоторамка, новогодняя композиция, статуэтка) – что-то, что заставит вас улыбаться от теплых воспоминаний. Или, быть может, у вас скопился мешок конфет – поделитесь ими с коллегами на перерыве, где каждый сможет угоститься и рассказать что-то о том, как он провел праздники.
Составьте список дел
При возвращении на работу после праздников особенно важно ставить цели. Количество и тип целей и задач, которые вы ставите, будут полностью зависеть от характера вашей работы, но они должны быть достижимыми. Записывайте важные дела и вычеркивайте их по мере выполнения. Можно начать со списка дел на день, а можно организовать свой ежедневник на январь. Это не только очистит ваш разум от любых ненужных задач, но и позволит вам сосредоточиться на срочных делах, повысив свою производительность.
Проверьте почту накануне вечером
Зайдите в свой рабочий почтовый ящик накануне вечером, чтобы плавно вернуться к работе. Посвятите некоторое время ответам на срочные электронные письма. Многим людям эта рутина помогает успокоиться перед рабочим днем, и также может повысить продуктивность в первый рабочий день. А некоторые считают, что тратить часы законных выходных на работу – неприемлемо. Найдите стратегию, которая лучше всего работает именно для вас.
Будьте готовы заранее
Позаботьтесь обо всем с вечера, чтобы не торопиться с утра. Убедитесь, что вы заранее выбрали и погладили рабочую одежду, завели будильник, положили в сумку все необходимое. Заблаговременное планирование сделает весь день более легким и даст вам время сосредоточиться на важных вещах. Существует множество исследований, показывающих, что концентрация внимания и работоспособность резко падают с недосыпанием. Постарайтесь лечь спать пораньше, чтобы проснуться отдохнувшим и готовым к новому рабочему дню.
Начните искать новую работу
Если страх вернуться на работу после новогодних каникул настолько велик, что вы чувствуете депрессию или тревогу, возможно, пришло время начать искать новую работу.