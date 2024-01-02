44 человека пострадали в результате варварского обстрела россиянами Харькова 2.01.2024, 12:25

Погибла 91-летняя женщина.

В результате массированной ракетной атаки по Харькову произошло три пожара, зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали люди.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС Украины, пишет unian.net.

«Возникло три пожара на общей площади 50 кв. м. Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, один человек погиб. «Информация о погибших и пострадавших уточняется», - предупредили в ГСЧС.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина.

По его данным, по состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших. Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс. Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.

«В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее», - сообщил Синегубов.

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