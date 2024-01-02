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Беларусь заняла второе место среди стран СССР по росту курса доллара США

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  • 2.01.2024, 12:35
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Беларусь заняла второе место среди стран СССР по росту курса доллара США

На первом месте Россия.

На 16,12% (с 2,7364 до 3,1775 рубля) вырос официальный курс доллара США в Беларуси за 2023 год. Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023-го.

На первом месте Россия — 27,51% (с 70,3375 до 89,6883 рубля).

В декабре курс американской валюты в Беларуси вырос на 2,02% — второе место после Украины (+4,42%).

В соседней с Беларусью Польше курс доллара снизился за год на 10,60% (с 4,4018 до 3,9350 злотого).

По итогам 2022 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по росту официального курса доллара (+7,39%), в 2021 году — четвертое место среди стран, где доллар подешевел (-1,19%), в 2020-м — первое место по удорожанию (+22,59%).

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