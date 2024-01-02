«Для детей эмиграция — это приключение» 2.01.2024, 12:44

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Многодетный отец рассказал, каково переехать в Польшу с детьми.

Вадим (имя изменено) — отец четверых детей. Им 17, 16, 14 и 8 лет. Год назад семья вынуждена была уехать из Беларуси из-за политического преследования, а в Польше столкнулась со множеством трудностей, в том числе финансовых. О том, каково переехать в Польшу с четырьмя детьми, мужчина рассказал MOST.

В Беларуси многодетные семьи получают довольно большой объем льгот. Среди них льготное кредитование на покупку или строительство жилья и специальные цены квадратные метры в пределах норматива нуждаемости; дополнительные оплачиваемые выходные дни, налоговые льготы, скидки на оплату высшего и среднего специального образования и другие.

По словам Вадима, до переезда его семья пользовалась доступной ей помощью, а самую большую выплату — семейный капитал — вложила в реконструкцию жилья.

Вадим признается: такую же помощь, как многодетным польским семьям, он не ожидал получить в эмиграции. Но она все же есть.

— Во-первых, наша семья получает деньги по программе 500+ (с 2024 года 800+, это программа поддержки семей с детьми, по которой государство выплачивает по 800 злотых (около 200 долларов) в месяц на каждого ребенка. — Прим. MOST). Во-вторых, мы участвовали в программе Dobry Start для школьников. Ее суть в том, что правительство дает семье 300 злотых на каждого ребенка к началу учебного года, чтобы она могла собрать детей в школу. Это пособие можно получать вплоть до 20-летнего возраста детей.

В-третьих, мы участвуем в программе поддержки семей, имеющих трех и более детей. Karta Dużej Rodziny (карта большой семьи. — Прим. MOST) позволяет получать скидки на проезд в общественном транспорте, на посещение культурных и спортивных мероприятий и также дает возможность покупать товары со скидками в некоторых магазинах.

Кроме этого, я пользуюсь и другими программами. Например, жилищное пособие Dodatek mieszkaniowy помогает семьям с небольшим доходом. Когда у нас не было даже минимально необходимого заработка, польское правительство оплачивало наши коммунальные платежи.

Поиск квартиры стал сложным испытанием для семьи с четырьмя детьми.

— Обычно квартиры, где всем нам хватило бы места, либо заняты, либо очень дорогие. Но мне все же удалось найти компромисс между площадью и стоимостью. Кажется, сейчас всем хватает места, а главное — я могу оплатить аренду.

«Дети рады, что задают немного домашки»

Устроить детей в школы и лицей (там учится старшая дочь) удалось без труда. У детей нет проблем, кроме языкового барьера.

— Может быть, эта проблема до сих пор существует, потому что в школе и лицее учится много русскоговорящих детей из Украины и Беларуси. Несмотря на то, что мои дети уже неплохо знают польский, на переменах и вне школы со своими новыми друзьями и знакомыми они продолжают общаться на русском.

Вадим говорит, что у эмигрантов есть послабления в учебе.

— Белорусам и, вероятно, украинцам, проще получить хорошие отметки. На экзамене по польскому языку вместе с ними в классе присутствует переводчик. Если дети что-то не будут понимать, он имеет право им подсказать. Им разрешается пользоваться словарями и дают больше времени на сам экзамен.

По сравнению с Беларусью учебная нагрузка у детей ниже.

— Дети рады, что в школе задают немного домашки. Даже то, что нужно сделать дома, они успевают выполнить в школе и даже не несут домой. Для меня, если честно, это большой плюс.

Ключевой момент в их образовании — это уроки религии. Кроме Слова Божьего, они изучают традиции, это формирует самосознание. Отдельные уроки есть для православных и для католиков, но не для протестантов. Хотя и к ним относятся с уважением. А если ребенок неверующий, то он ходит на курсы наподобие морального воспитания.

Еще Вадиму нравится, что у детей в школе есть специальная программа здорового питания. Им бесплатно дают фрукты, овощи и молочные продукты, например яблоки, морковь, кефир.

«К нам относятся как к обычной семье. Без особого внимания»

Большая семья в Польше не вызывает предубеждений. Вадим подчеркивает, что не увидел отношения как к людям второго сорта. А в государственных учреждениях сотрудники реагирует на большую семью намного спокойнее, чем в Беларуси, соблюдая все формальности работы.

— Именно такой формальности нам не хватало в своей стране. Нам не нужны были странные эмоции людей, их чувства и лишние разговоры. Отношение поляков можно увидеть в том, как они нам помогают. А главное, что делают для того, чтобы дети быстрее социализировались.

Здесь есть бесплатные программы изучения польского языка. А если есть пробелы в школьных знаниях, учителя могут провести индивидуальную встречу или организовать дополнительное занятие.

«Для детей эмиграция — это приключение»

Дети Вадима воспринимают вынужденный переезд как положительный опыт. А в моменты грусти и ностальгии говорят: «Важнее, чтобы рядом был папа».

— Как будет дальше проходить их адаптация, не знаю. К счастью, у нас есть бесплатная возможность обращаться за помощью к психологу, а в школе учится много русскоговорящих детей, с которыми можно общаться на переменах на хорошо знакомом языке.

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