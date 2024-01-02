Залужный: Украина уничтожила 72 из 99 российских ракет 10 2.01.2024, 12:51

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В том числе — все «Кинжалы».

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки России во вторник утром, 2 января, уничтожили 72 ракеты, среди которых десять аэробаллистических ракет «Кинжал».

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По предварительным данным, всего россияне применили 99 ракет различных типов, а перед этим 35 дронов-камикадзе Shahed — все беспилотники уничтожила ПВО.

Около 6 утра 16 российских бомбардировщиков Ту-95МС запустили по Украине не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Через полтора часа истребители МиГ-31К осуществили пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Также РФ атаковала из моря крылатыми «Калибрами», а с севера — 12 баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-300/С-400. Еще четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П запустили самолеты Су-35.

Украинские бойцы уничтожили:

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

десять из десяти «Кинжалов»;

три из трех «Калибров».

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