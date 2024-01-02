В Литве будут платить «минималку», которая и не снилась белорусам 3 2.01.2024, 13:15

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В Беларуси минимальная оплата труда — 177 евро .

В 2024 году минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве повысилась до 924 евро до вычета налогов, а размер необлагаемых налогом доходов (ННД) – до 747 евро. Доходы человека, получающего ММЗ, «на руки» увеличиваются на 75,22 евро и будут составлять 708,4 евро, пишет Delfi.

Доходы лица, зарабатывающего 1 000 евро брутто, увеличиваются на 30,24 евро, зарабатывающего 2 167 евро и больше – не изменятся.

Вместе с тем, для лиц с определенной степенью инвалидности и лиц с ограниченной трудоспособностью будет применяться повышенный размер ННД – он увеличен с 1 005 до 1 127 евро (для лиц с большей степенью инвалидности или с меньшей трудоспособностью), для других лиц – с 935 до 1057 евро.

В представленном правительством в Сейме проекте налоговой реформы указывается, что одной из основных целей является планируемое уравнивание ННД и ММЗ к 2028 году, ожидается, что в том году ННД и ММЗ могут составлять почти 1 200 евро. В 2024 г. это решение обойдется примерно в 200 млн. евро, а до 2028 г. его бремя на бюджет достигнет 573 млн. евро.

Самозанятым важно помнить, что тариф обязательного страхования здоровья составляет 6,98 проц. и рассчитывается на основе ММЗ. В результате с 1 января жители, сами оплачивающие медицинскую страховку, должны будут каждый месяц перечислять в "Содру" 64,5 евро, то есть на 5,87 евро больше, чем в 2023 году.

В 2023 г. ММЗ в Литве составляла 840 евро, ННД – 625 евро.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальная зарплата в Беларуси составляет 626 рублей, что эквивалентно 177 евро.

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