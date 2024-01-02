В Беларуси на принтере будут печатать котлеты? 6 2.01.2024, 13:23

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Ученые утверждают, что их разработке «нет аналогов».

Институт мясо-молочной промышленности разработал пищевые смеси на основе мяса, которые могут использоваться для 3D-печати, пишут госСМИ.

«Уникальность технологии, разработанной в нашем институте, в том, что мы используем натуральное мясное сырье (свинину, говядину, мясо цыплят бройлеров). Без пищевых добавок, консервантов, красителей, стабилизаторов, усилителей вкуса, аромата. Мы разработали массу разных смесей из натурального мяса. Можно моделировать состав продукта и форму. Когда в мире еду печатают на 3D-принтерах, то вводят обычно химические добавки, чтобы изделие держало форму. Политика института в целом — натуральность без всякой химии», – приводит издание слова заведующей сектором комплексных исследований мясных продуктов Ирины Калтович.

Она также утверждает, что якобы в мировой практике нет аналогов данным смесям.

В материале также говорится, что пищевая трехмерная печать может использоваться в кафе.

Еще одной разработкой НИИ стала веганская колбаса на основе овощей. В ней использованы морковь, лук, картофель, цветная капуста, гороховая, рисовая и гречневая мука, а также смеси сухих овощей.

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