Виктория Азаренко обыграла россиянку за 2 часа 12 минут 1 2.01.2024, 13:31

За 26 минут белорусская теннисистка взяла пять геймов подряд.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко начала новый год с победы. На турнире в Брисбене белорусская теннисистка обыграла россиянку Анну Калинскую.

За 26 минут белоруска взяла пять геймов подряд. Только после этого сопернице удалось завязать борьбу.

Встреча во втором круге турнира категории WTA 500 продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу Азаренко.

Следующая соперница Виктории будет известна позже.

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