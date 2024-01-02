Топ-5 добрых фильмов для просмотра в преддверии Нового года 2.01.2024, 13:38

Они помогут улучшить настроение.

В преддверии Нового года ТСН собрал подборку зимних фильмов. Здесь вы найдете забавные, романтичные и трогательные истории, которые скрасят ваш вечер и подарят праздничное настроение.

«Незабываемое Рождество»

Сюжет фильма рассказывает о богатой девушке, которая на горнолыжном курорте теряет память и попадает в семью милого парня и его дочки. В преддверии Рождества героиня фильма и ее новый друг влюбляются друг в друга.

«Кое-что от Тиффани»

Главная героиня фильма - милая девушка-пекарь. Как-то ее бойфренд решает подарить ей на Рождество что-то от Tiffany & Co., но он путает пакет с подарком с другим покупателем, который приобрел в тот день обручальное кольцо. После глупой случайности истинный покупатель кольца решает его найти.

«Дневник Ноэль»

Герой фильма - известный писатель, который после смерти матери отправляется в ее дом, чтобы навести там порядок. В один из дней на его пороге появляется незнакомка, которая ищет свою мать по имени Ноэль, работавшую давным-давно в этом доме няней. Пара решает найти женщину вместе.

«В духе Рождества»

Это яркий музыкальный фильм для всей семьи, который является современной адаптацией повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

«Рождество с тобой»

В поисках вдохновения для нового рождественского хита поп-звезда исполняет желание юной поклонницы - встречу с ней. Однако их знакомство дарит ей нечто большее — шанс на настоящую любовь.