Обезьяна с гранатой 2.01.2024, 13:37

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Александр Невзоров

Нужно новое знамя ВКС РФ.

На знамени ВКС РФ пора размещать «ту самую» обезьяну с гранатой, пишет российский публицист Александр Невзоров в telegram.

Конечно, это не совсем заслуженная честь и сильное преувеличение умственных способностей русских летчиков и ракетчиков.

До уровня павианов и мартышек им еще долго карабкаться по эволюционной лестнице.

И не факт, что когда-нибудь доберутся.

Сегодня ночью у России свершился очередной приступ ракетно-бомбового поноса. Вертя задницами МИГов и лопастями ракет, она пыталась забрызгать им Украину.

Но!

Сопоставительно с затратами и усилиями - результат феноменально убогий.

10 «кынжалов», 10 «калибров», 70 крылатых ракет Х-101/Х555, тьма БПЛА и т.д. и т.п.

Миллиард долларов, взлеты-посадки, штабная суета пожилых павианов - все впустую.

Никакой военный эффект нигде не достигнут.

Опять бессмысленно и тупо долбасили парковки, жилмассивы и роддома.

Тупо гадили, ломали, портили и увеличили чужую жизнь.

Россия воевать не может, не умеет и явно не научится.

Она способна лишь на хаотичные и бессмысленные теракты.

За два года войны русские могли бы сообразить, что каждый идиотический «прилет» - не запугивает, а ожесточает население.

Слегка увядший «градус гнева» Украины возвращается к былым параметрам.

А летчики-ракетчики РФ обеспечили себя уже не «двадцаточками», а пожизненным.

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