Обезьяна с гранатой
- 2.01.2024, 13:37
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Нужно новое знамя ВКС РФ.
На знамени ВКС РФ пора размещать «ту самую» обезьяну с гранатой, пишет российский публицист Александр Невзоров в telegram.
Конечно, это не совсем заслуженная честь и сильное преувеличение умственных способностей русских летчиков и ракетчиков.
До уровня павианов и мартышек им еще долго карабкаться по эволюционной лестнице.
И не факт, что когда-нибудь доберутся.
Сегодня ночью у России свершился очередной приступ ракетно-бомбового поноса. Вертя задницами МИГов и лопастями ракет, она пыталась забрызгать им Украину.
Но!
Сопоставительно с затратами и усилиями - результат феноменально убогий.
10 «кынжалов», 10 «калибров», 70 крылатых ракет Х-101/Х555, тьма БПЛА и т.д. и т.п.
Миллиард долларов, взлеты-посадки, штабная суета пожилых павианов - все впустую.
Никакой военный эффект нигде не достигнут.
Опять бессмысленно и тупо долбасили парковки, жилмассивы и роддома.
Тупо гадили, ломали, портили и увеличили чужую жизнь.
Россия воевать не может, не умеет и явно не научится.
Она способна лишь на хаотичные и бессмысленные теракты.
За два года войны русские могли бы сообразить, что каждый идиотический «прилет» - не запугивает, а ожесточает население.
Слегка увядший «градус гнева» Украины возвращается к былым параметрам.
А летчики-ракетчики РФ обеспечили себя уже не «двадцаточками», а пожизненным.