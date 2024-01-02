Бывшего белорусского военного осудили на 19 лет колонии 2.01.2024, 13:50

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Процесс вел судья Александр Рыбаков.

В Минском областном суде 15 декабря бывшему военнослужащему Павлу Кучинскому назначили 19 лет колонии в условиях усиленного режима. Процесс вел судья Александр Рыбаков, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, его признали виновным по семи уголовным статьям, среди которых «измена государству», «акт терроризма», «создание организации для осуществления террористической деятельности или участие в ней».

31-летнего минчанина задержали примерно в начале сентября 2022 года.

Напомним, в сентябре 2022 года появилась информация, что в минское отделение «Белгазпромбанка» пришли силовики и жестко задержали более десятка сотрудников инкассаторской службы — вероятно, за оскорбление Лукашенко. Всех их обвинили в неповиновении милиции и дали по 14 суток, некоторыми заинтересовался Следственный комитет.

Одного из бывших инкассаторов банка, спецназовца Яна Попковича в мае 2023 года осудили на четыре года колонии по ст. 342 УК (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 361−3 УК (Подготовка к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства).

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